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請吃麵反悔...男暴走猛踹街友畫面曝 還賴帳700多元

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投36歲賴姓男子日前到一家麵攤消費，還善心請街友吃麵，後來疑反悔不想請客，竟暴走出腳猛踹街友頭部，直到其他顧客制止、警方到場才停止，而賴男行為涉及傷害，還沒埋單就被警方帶回調查，但挨打街友事後則選擇不提告。

據了解，身穿藍衣的賴姓男子本月中旬到市區一家麵攤消費，善心大發請55歲蕭姓街友吃麵，席間開心飲酒，未料酒後疑因請客問題起口角，賴見蕭因不勝酒力癱坐在地，竟狠踢蕭男頭部一腳，之後更變本加厲接連出腳猛踹。

事發當下，店家曾上前勸阻賴男，他並未理會，直到店內有顧客看不下去，出言制止並報警，他才停止出腳攻擊，帶不斷對街友及勸阻民眾叫囂，警方獲報到場後，隨即將賴男帶回警所調查，而其過程也被目擊民眾PO上網，引發討論。

目擊且出言制止的蕭姓民眾PO文指出，該名男子請街友吃麵，還喝綠茶、米酒及啤酒，期間覺得不高興就拳腳相向，結果一共吃了700多元，最後賴帳沒付錢；不少網友直呼「誇張」，有人痛罵，沒錢裝闊還打遊民，也有人覺得店家很衰。

對此，警方表示，14日晚上8時許接獲有糾紛即派員處理，了解後是因請客問題發生爭吵，之後將動手的賴男帶回警所調查，唯該案件為屬告訴乃論的傷害案件，挨打的蕭姓男子事後選擇不提告賴男，因此僅按程序抄登雙方資料備查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

賴姓男子（藍衣者）日前請街友吃麵，事後疑反悔不想請客，竟暴走出腳猛踹街友頭部。圖／讀者提供
賴姓男子（藍衣者）日前請街友吃麵，事後疑反悔不想請客，竟暴走出腳猛踹街友頭部。圖／讀者提供
賴姓男子（藍衣者）日前請街友吃麵，事後疑反悔不想請客，竟暴走出腳猛踹街友頭部。圖／讀者提供
賴姓男子（藍衣者）日前請街友吃麵，事後疑反悔不想請客，竟暴走出腳猛踹街友頭部。圖／讀者提供

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