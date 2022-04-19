不只是管控病患！審議《精衛法》 民團批家屬照護遭漠視 ：社區支援不足

社區入家工作者專業促進聯盟發言人廖福源（左）19日表示，本次政院草案仍偏重管控病患與，降低風險，而未能正確支持患者在社會中正常生活。圖／台灣醒報提供

精神病患者也需要正常生活！本週立院將提條審議《精神衛生法》，社區工作者廖福源批評，本次政院草案仍偏重管控病患與，降低風險，而未能正確支持患者在社會中正常生活。新北市康復之友協會總幹事謝詩華則建議，透過設立諮詢專線、家庭訪視機制都能有效幫助患者與照顧者。

精神衛生法修法民間聯盟19日提修法訴求，包括建立社區危機處理機制、強化治療後續的社區銜接服務，降低患者強制住院的時間，增列家庭照顧者的支持服務與尊重病患自主權利，各級機關協作分工明確化，與避免媒體歧視性用詞或洩漏個資。

社會銜接維持生活

針對精神疾病患者的權利常在社會中遭到漠視，謝詩華表示，有品質的生活是基本的人權，面對精神疾病患者也應強調「回到個人生活」，提供更全面的社區支持，包括對照顧者的諮詢專線照顧、相關職業支持訓練、認識照顧患者的研習與訪視服務等。

台灣家連家精神健康教育協會理事長黃莉玲則說，台灣約有250萬人曾求診身心科、已發放20萬張精神疾病相關的重大傷病卡。但政府卻不重視擔任照護第一線的家屬，在修法版本中隻字未提家庭照護者，對相關公衛教育也不夠積極。在家屬沒有正確的照護知識下，導致患者的疾病反覆復發，狀況持續惡化，甚至登上社會新聞。

她指出，政院版本還規定家屬在未盡對患者扶養之義務時，需要接受裁罰。黃莉玲批評說，政府不願意提供照護家屬需要的支持時，還要對他們進行重罰，相當不合理。她呼籲，政府應建立短期照顧的喘息服務、照顧者的教育研習、成立精神疾病家庭支持中心等。

醫療、社會分層分工

政院修法版本新增「強制住院」需要經過法官參酌才得以進行，但人權公約執行監督聯盟召集人黃嵩立則說，被強制治療的患者多有受創的經驗，也破壞醫病之間的信任感，對長期治療非常有害。黃嵩立說，應先從「社區危機處理機制」下手，透過社區性服務提供患者第一時間的支持。

台灣人權促進會秘書長施逸翔則說，目前法規規定精神病患的緊急安置期延長到14天，但盼能縮短為7天，加速讓當事人獲取需要的治療，也減低法院審理期間造成的人身自由侵害。同時，強制住院的審議過程，審議員除了法官與醫生之外，也需要納入護理師、社工、照護員與病患家屬等多方意見。

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