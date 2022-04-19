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老婦負氣反鎖在女廁不願返家 警鑽30公分縫隙化解危機

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄65歲楊姓女子因身體不適與家人爭吵後，負氣離家，楊女家人擔心他安危，報警求助，警方獲報後於世運主場館周邊找到人，但楊女仍在氣頭上不願返家，還自行反鎖在女廁近半小時，迫於無奈警方只好翻入廁所內將門打開，化解她與家人的爭執。

楠梓警分局右昌派出所17日晚上7時30分許，接獲民眾報案稱，楊女與家人爭執負氣離家將近一小時，因始終聯繫不上，擔心她安危向警方求助。警方獲報後，透過手機電話定位，發現人在世運主場館附近，隨即前往找人。

警方到場時，發現楊女身影，但仍在賭氣不願返家，執意要在戶外散心；員警在旁陪同並不斷苦勸，並表示家人相當擔心她的安危。豈料，楊女突然跑進女廁，將自己反鎖。

隨後楊女家人得知，一同到場勸說，楊女仍將自己反鎖在廁所內近半小時不為所動，迫於無奈，員警只好翻閱不到30公分的狹窄縫隙，進入廁間從內部將門打開，化解爭執。

高雄65歲楊姓女子與家人爭執負氣，反鎖在女廁不願返家，迫於無奈警方翻入女廁開門化解爭執。記者陳弘逸／翻攝
高雄65歲楊姓女子與家人爭執負氣，反鎖在女廁不願返家，迫於無奈警方翻入女廁開門化解爭執。記者陳弘逸／翻攝
高雄65歲楊姓女子與家人爭執負氣，反鎖在女廁不願返家。記者陳弘逸／翻攝
高雄65歲楊姓女子與家人爭執負氣，反鎖在女廁不願返家。記者陳弘逸／翻攝
高雄65歲楊姓女子與家人爭執負氣，反鎖在女廁不願返家，迫於無奈警方翻入女廁開門化解爭執。記者陳弘逸／翻攝
高雄65歲楊姓女子與家人爭執負氣，反鎖在女廁不願返家，迫於無奈警方翻入女廁開門化解爭執。記者陳弘逸／翻攝

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