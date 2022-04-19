警不滿疫情被下封口令「勿跟記者講」 海山分局：絕無隱匿

新北市警海山分局文聖派出所一名警員前天確診新冠肺炎，分局當天依規定匡列、清消，孰料今天有人爆料所長在Line上說「不要提到去吃飯跟一起唱歌」，還說「切勿私下跟記者講有的沒的」，指控所長隱匿疫情。海山警方今天澄清，經查，同仁吃火鍋後去KTV歡唱，沒有涉足不當場所，而所長用意是希望統一資訊傳遞，絕非隱匿。

海山警方說，文聖派出所一名男性警員，17日上午出現身體不適、發燒，自行快篩呈陽性後，至亞東醫院PCR檢測也呈陽性確診，立刻要他回家居家照護，同時要求文聖所55名同仁返所快篩，均呈陰性。

由於海山分局月初就已實施分組分流辦公，經內部疫調，確診者和同組其餘13名警員，曾在13日下班後一起去吃小火鍋和錢櫃歡唱，立刻匡列密切接觸共13人做快篩和PCR檢測，所幸均為陰性。

沒想到，有派出所同仁不滿所長在Line群組上的要求，「如果有記者詢問染疫狀況，麻煩都說由所長回應，切勿私下跟記者講一些有的沒的」，「絕對不要提到去吃飯跟一起唱歌」，指控所長欲隱匿疫情，今天在網路上貼出截圖爆料。

海山警方今天回應，該爆料內容不屬實，經查染疫警員與隔離同仁均未涉足不當場所，絕無隱匿；另外說，文聖所長在Line上的對話內容，是希望統一資訊傳遞，避免外界有不當聯想，係屬同仁誤解。