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父過台中馬路遭轎車撞上不治 女兒網求行車記錄器釐清
台中市江姓男子在16日晚間徒步跨越南平路時，遭直行、駕駛Lexus轎車的廖姓男子撞上，江送醫後不治身亡，前天檢察官與家屬相驗，釐清死因為車顱內出血致死，死因家屬無意見，因廖涉嫌過失致死罪，檢方訊後請回。死者女兒在臉書社團徵求行車記錄器，希望能釐清案發經過。
據查，江姓男子（57歲）在16日晚間9時許，由南區南平路、美村路附近的南平停車場，徒步跨越南平路，要往南平路198號方向行走，當時廖姓男子（33歲）駕駛Lexus轎車沿南平路由東往西方向直行，途中廖疑未注意到江要穿越道路，不慎撞上江，江倒地手腳有擦挫傷，送醫後發現顱內出血，經中山醫學大學附設醫院急救後，仍宣告不治。
據查，廖男無酒精濃度，辯稱沒有看到江要過道路，「發現時已撞上」。
全案肇因是跨越道路、未注意車前狀況，或是有其他肇事原因，都將待交大事故組後續調查釐清，警方已報請檢察官相驗、偵辦，經訊問後，依過失致死罪方向偵辦。
死者女兒也在臉書社團「台中南區東區大小事」發文，指稱肇事駕駛沒有裝設行車記錄器，希望當時有行經該路段的用路人，能夠提供行車記錄器，以釐清案發的經過與肇事責任。
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