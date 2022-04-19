高雄少女嚮往8+9逃家想去遶境 父急報警飯店截人

高雄16歲少女小珍（化名）發現廟會陣頭有吃又有玩，她月初謊稱要和朋友去台南玩，就此音訊全無，父親等了幾天都等不到小珍回家，報警後警方啟動專案，日前在高雄市三民區一間飯店內找到小珍，準備隔天和朋友到屏東參加遶境，經員警苦勸，她才願意乖乖回家。

就讀高中的小珍青春期後個性叛逆，平時下課後就待在朋友家，即使家人多次勸說，也無力管教；後來小珍結識參與陣頭的友人，對於廟會熱鬧嚮往，活動不僅有吃、有住，還能與一群陣頭玩樂，讓小珍一頭栽進去。

本月7日，小珍向父親稱要和朋友去台南玩，不顧父親反對就離家北上，連手機也設定封鎖，讓父親聯絡不上，原以為隔天後小珍就會返家，沒想到等了幾天，仍沒有小珍下落。

由於日前中部廟宇繞境，陣頭間不時傳出暴力衝突，小珍父親看到新聞又驚又急，正巧從女兒朋友那得知她要參加陣頭廟會，父親擔心女兒安全，跑到高雄市少年隊報案。

警方獲報後啟動專案，掌握小珍曾出現在高雄火車站附近，再陸續調閱周邊監視器訪查，日前終於在三民區一棟飯店內，找到和小珍年紀、身形相符的少女，敲門進入房間後，確認就是離家多日失聯的小珍。

據了解，小珍貪玩又想急著賺錢，才和朋友到台南找快速賺錢的機會，後來在臉書看到有陣頭在招募青少年「湊熱鬧」，於是便決定和朋友入住飯店，等隔天再搭車前往屏東參加廟會遶境，沒想到打開房門，就看到平常關懷的少年隊員警。