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砂石車廢土溢洩20公尺占新北車道 司機吞1萬8以下罰單
新北市泰山區一輛滿載廢土砂石車，今天上午行經泰山區新北大道六段與明志路145巷口，疑未關好車斗後門，導致廢土順著車斗隙縫沿洩20公尺佔據整條車道，緊急派員封閉清理近2小時才恢復通車，警依道交條例第30條1項2款開處1萬8千元以下罰鍰。
據了解，砂石車司機林姓男子（35歲）今天上午9時42分許，載滿廢土從新北市泰山區溫仔圳某工地出來，途中行經泰山區新北大道六段與明志路三段145巷口，疑因車斗後門未關閉，導致車斗後廢土從隙縫溢洩而下，占滿新北大道六段近20公尺的路面，造成後方車流無法通行。
警方獲報迅速派6員趕抵交管，現場調撥該路段南下內側車道，供北上車流使用外，另通知環保局清潔隊到場清理，於上午11時35分清除完畢，恢復交通順暢。
對此，林口警方表示，砂石車廢土滲漏，佔據新北市泰山區新北大道六段路面3個車道，影響後方車輛通行，依道路交通管理處罰條例第30條1項2款，駕駛人因汽車所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，依法開處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。
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