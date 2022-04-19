高雄男子遇警堅不說身分 警方周旋查出涉4案通緝
陳姓男子與多名青少年半夜聚集檳榔攤，遇警方盤查，他卻一再閃避員警查身分；警方帶他派出所，他才說出身分資料，發現他涉4案，近半年來，經4縣市地檢署發布通緝，立即逮捕他歸案。
昨天凌晨1點多，陳姓男子（30歲）與多名青少年，在高雄市苓雅區建國一路某檳榔攤聊天，因這附近最近發生過打架事故，高雄市警分局福德二路派出所員警巡邏路過，見疫情期間有人群聚，上前要求查身分，但陳卻一再閃避，趕著要離去，被員警攔阻。
陳拿1張身分證給警方，員警發現照片上的人並不是他，要求他說出身分證字號供查證身分，但他對一再閃避警方的問話，稱「我可以不講話」，員警才依警察職權行使法，帶他回派出所查證身分。到派出所後，陳自己無法迴避才說出真實身分資料。
警方發現他涉及4起案件正被通緝，包括涉侵占罪嫌，去年10月經台東地檢署通緝，另涉3起竊盜，分別於去年11月、今年3月、4月，分別由新竹、台南、宜蘭等地檢署發布通緝。他稱，沒收到司法文書，不知道自己被通緝。警方將他解送台南歸案。
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