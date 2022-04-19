黃捷爆托嬰中心虐童又虐員工挨告 檢方查果真違規一籮筐

高雄市議員黃捷2020年6月質詢時，踢爆楠梓區一家托嬰中心粗暴對待收托兒童，且不只虐兒，連員工都受虐，業者認為黃捷指控不實，提告妨害名譽，高雄地檢署調查後，發現托嬰中心有多次違規紀錄，被高雄市社會去裁罰多次並勒令改善，認為黃捷質詢內容有所本，偵結處分不起訴。

2020年6月16日，黃捷在高雄市議會社政部門質詢時，直指楠梓區天使星托嬰中心疑似涉嫌虐童，質詢時秀出多張照片，指控托嬰中心違規，「這一家很誇張，不只虐待兒童，還虐待員工，變成什麼都虐」。

質詢結束後約半個月，黃捷將質詢內容寫在個人臉書，指該間托嬰中心粗魯對兒童「拔蘿蔔」，不僅造成孩子受傷，還有嬰兒遭燙傷長水泡、被餵發霉奶嘴等不當對待，甚至園方沒有依規定提撥薪資與勞保，超收學童導致師生比失衡，連園區都是違章建築，要求社會局對托嬰中心裁罰，並除名準公共化資格。

事後園方反駁，稱黃捷指控不實，並提告黃捷妨害名譽，高雄地檢署偵辦後，黃捷駁斥園方說法，稱她的質詢內容是由家長、老師提供，且社會局也有介入裁罰，根本不構成妨害名譽。

雄檢調查時，行文高雄市社會局，發現該托嬰中心確實曾因不當管教造成孩童受傷，被社會局裁罰多次，還曾因收托兒童受傷，而被橋頭地檢署起訴等狀況。

不僅於此，托嬰中心師生比也有異常，疑有超收學生狀況，違建部分也被要求限期拆除或改善，都有社會局裁罰及公文可以佐證。另外，托嬰中心還被勞工局發現未幫員工投保勞健保，加班費也未依照勞基法規定給付，因此不採信園方說法。