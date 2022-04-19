桃園男當街持刀殺友 辯酒喝多了不受控被判14年半

桃園一名陳姓男子去年3月酒後與莊姓男子發生口角，竟持刀當街砍人，造成對方前胸後背多處刀傷及肺臟穿刺傷，事後又棄對方不顧，導致死亡結果；桃園地院審理時，陳男辯稱自己指揮一刀，否認殺人犯意，但說法未被採信，今天被依殺人罪判處14年6月。全案可上訴。

判決指出，陳男去年3月18日深夜原本與莊男一起在朋友店內飲酒，席間因莊男要求他幫忙辦理貸款事宜發生口角，翌日凌晨4時在朋友店外的大馬路發生拉扯扭打。當下，陳男雖一度離開，但他是跑到朋友的廚房拿刀，返回現場後，就朝莊男連揮數刀，其中一刀刺中對方左背，也刺穿對方肺臟。

陳男見莊男倒地，旋即跑回朋友的店清理凶刀再騎車逃離現場，而莊男雖被送醫急救，但因為大量出血，最終仍休克死亡。

審理時，陳男坦承動手，但否認殺人犯意，辯稱自己只揮了一刀，並主張自己有精神疾病及當下酒醉導致辨識行為能力下降，但說法未被採信。

法院調閱監視器畫面，確認陳男先以體型優勢控制莊男才揮刀攻擊，而且看到對方倒地，第一時間是先洗凶刀，後續騎車逃逸時也不忘把刀子帶走，認定他案發當時沒有因為酒醉導致辨識能力下降情況。另外，陳男雖稱自己有精神疾病，但醫院鑑定結果顯示他對於持刀傷人可能導致何種後果的判斷能力沒有受損。

法院認為，陳男雖然在檢方偵訊時坦承殺人，但在法院審理過程改口否認，辯稱有精神疾病及飲酒過多無法控制行為，考量他的犯後態度及犯行導致莊男家屬無可彌補的傷痛，因此量處其刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康