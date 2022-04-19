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影／妹妹大陸腔哥哥不認得 三芝老婦險匯30萬給假女兒

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三芝區1名蔡姓老婦，日前接到「女兒」電話聲稱換了手機號碼，隔天又來電說要買房子，老婦便到農會準備匯款30萬元。幸好櫃員察覺有異請求警方協助，老婦的兒子也趕來，笑稱「妳何時有這個女兒？我怎不知道。」最後終於成功勸退老婦，保住積蓄免於受騙。

75歲蔡姓老婦10日接到「假女兒」電話，聲稱已換新手機，請媽媽刪掉舊的電話號碼，更新之後再加LINE。隔天對方又來電說想買房子，希望媽媽能夠贊助她30萬元。

蔡婦於是前往三芝區農會北新庄分部辦理匯款，櫃員鍾啟祥卻發現受款人寫的不是她女兒名字，覺得十分可疑。恰巧淡水警分局興華派出所副所長藍富順與警員郭清源進入農會巡簽，趕緊請求警方協助。

藍富順直接打電話給「假女兒」，表明自己是警察，對方便開始支支吾吾顯得慌張，而且還被發現講話有大陸口音。接著老婦的兒子也接獲通知趕抵，協助打電話向本人查證，「真女兒」表示自己沒換手機，也沒有要買房子。老婦才恍然大悟。

兒子證實媽媽遇上詐騙集團，笑著問她「妳何時有這個女兒？我怎麼不知道。」幸好農會櫃員機警、尋求警方協助，才免於吃虧上當。

警方表示，這是常見的「猜猜我是誰？」詐騙老哏，呼籲民眾若接到自稱親友的不明來電，且要求匯款，務必提高警覺，請遵循「冷靜」思緒、「查證」虛實、「報警」處理的防詐騙三步驟，應多方查證，防杜詐騙犯罪，保護自己的財產。

老婦差點被騙30萬元，兒子笑問：妳何時有這個女兒？我怎麼不知道。記者林昭彰／翻攝
老婦差點被騙30萬元，兒子笑問：妳何時有這個女兒？我怎麼不知道。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 農會

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