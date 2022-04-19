桃園街友疫情缺錢生活 偷娃娃機音響背包失風被抓

桃園市丁姓男子在大溪區市區經營的夾娃娃機店，他昨天下午發現夾娃娃機店內商品被偷報案，警方調閱該店監視器，確認小偷長相特徵，發動員警搜捕， 隨後在大溪區復興路一家超商前，查獲40歲街友曾姓男子，在背包查出贓物，曾男坦承身上沒錢偷竊，警方今天上午將他依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大溪警方表示，丁姓夾娃娃機店主發現店內的商品被動手腳偷竊，檢視店內監視器發現竊嫌，警方根據監視器竊嫌長相，認為小偷未走遠，經過員警搜尋1小時，在距離夾娃娃機店不到1公里的復興路超商，發現曾姓男子蹲在超商前，警方在他的背包查獲手提式圓筒音響、雙肩包各1個，人贓俱獲，查出曾為街友。