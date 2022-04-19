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永豐煙火1年內3次火警2傷累犯 嘉義縣消防局按次重罰
嘉義縣東石鄉永豐煙火公司昨晚傳火警，起火點堆放廢棄雜物的鐵皮屋，無人傷亡，燃燒約25平方公尺，這是永豐1年內第3度火警，前2次火警消防局依爆竹煙火管理條例，共罰86萬元，昨晚火警將處30萬元以上150萬元以下罰鍰，加強公安稽查。
消防局昨晚7點4分獲報，永豐煙火工廠傳火警，指揮中心派東石、六腳、布袋等6分隊前往，火勢7點20分撲滅，無人員傷亡。現場濃煙密布，就連遠在數公里外居民都可見濃煙竄天。
這是永豐1年內第3度傳火警，去年6月有名菲律賓籍移工因爆竹原物料燃燒，全身大面積3度灼傷。上月1日也有1名男員工疑操作不慎，全身大面積灼傷。
消防局說，對永豐公司接二連三違反爆竹煙火管理條例，依法處罰，絕不寬貸。去年6月6日因員工操作不慎引發火災，依違反爆竹煙火管理條例，各罰6萬元、30萬元，共計36萬元罰鍰。
3月1日因員工作業不慎1人受傷，分別裁罰40萬元、10萬元，共計50萬元。昨晚永豐公司再發生火災，地點雜物倉庫。將依爆竹煙火管理條例處30萬元以上150萬元以下罰鍰，並加強辦理下列事項：
消防局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心，加強稽查，並要求業者定期辦理員工安全講習，另要求業者，將相關物品依規定儲放及妥適儲存，以防公安事故發生；要求轄區消防分隊加強查察。
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