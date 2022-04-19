國道驚魂！工程車失控逆撞國光客運 33乘客幸無大礙

今天上午一輛工程車行經國道1號北向33.8公里五股路段，疑似路濕打滑，整輛車失控逆向衝撞國光客運，工程車駕駛一度卡困車內，所幸僅肢體擦挫傷並無大礙。雙方司機無酒駕，肇事原因及責任歸屬有待警方調查釐清。

據了解，余姓男子（68歲）今天上午8時20分駕駛一輛工程車，行經國道1號北向33.8公里五股路段，疑似路面濕滑，導致整輛工程車打滑失控，逆向撞往一旁行駛煌國光客運。

強大撞擊力，導致國光客運右前車頭凹陷毀損，司機蔣男（59歲）與33名乘客雖受驚，幸無礙。工程車則車頭嚴重變形，余姓司機卡困工程車內動彈不得。

新北市消防局獲報派員立即趕抵，用破壞器材救出余男，並協助送醫，所幸僅肢體多處擦挫傷並無大礙。