快訊

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

台泥台中太平廠擋土牆崩塌 1移工當場被活埋送醫不治

國道驚魂！工程車失控逆撞國光客運 33乘客幸無大礙

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午一輛工程車行經國道1號北向33.8公里五股路段，疑似路濕打滑，整輛車失控逆向衝撞國光客運，工程車駕駛一度卡困車內，所幸僅肢體擦挫傷並無大礙。雙方司機無酒駕，肇事原因及責任歸屬有待警方調查釐清。

據了解，余姓男子（68歲）今天上午8時20分駕駛一輛工程車，行經國道1號北向33.8公里五股路段，疑似路面濕滑，導致整輛工程車打滑失控，逆向撞往一旁行駛煌國光客運。

強大撞擊力，導致國光客運右前車頭凹陷毀損，司機蔣男（59歲）與33名乘客雖受驚，幸無礙。工程車則車頭嚴重變形，余姓司機卡困工程車內動彈不得。

新北市消防局獲報派員立即趕抵，用破壞器材救出余男，並協助送醫，所幸僅肢體多處擦挫傷並無大礙。

車禍發生當下，造成5線車道被占用內側、中線及外側車道，車流一度受阻，直到上午8時56分才順利排除恢復全線通車。雙方沒有酒駕，目前國道警方正在調查肇事原因及責任歸屬。

工程車車頭嚴重變形。記者曾伯愷／翻攝
工程車車頭嚴重變形。記者曾伯愷／翻攝
客運車頭右側被撞毀損。記者曾伯愷／翻攝
客運車頭右側被撞毀損。記者曾伯愷／翻攝
現場國道警到場處理。記者曾伯愷／翻攝
現場國道警到場處理。記者曾伯愷／翻攝
國道一號北向33.8公里車禍，工務段事故處理小組前往清除。記者曾伯愷／翻攝
國道一號北向33.8公里車禍，工務段事故處理小組前往清除。記者曾伯愷／翻攝

國道 國光客運

延伸閱讀

台灣第一起國道自駕死亡車禍背後 「蠍子車」成特斯拉殺手 是誰的錯？

危機暫解除 雙鐵電路剛清除完畢

20多歲妻產5胞胎 夫壓力大：要開工程車養活一家7口

國道1號台南下營交流道轎車追撞工程車 車流回堵數公里

相關新聞

台泥台中太平廠擋土牆崩塌 1移工當場被活埋送醫不治

台灣水泥公司位在台中市太平永平路的太平分廠傍晚發生擋土牆崩塌，當場把一名泰籍移工活埋的慘劇。消防人員據報趕往，與工廠作業...

「台鐵版神鬼交鋒」高中生被起底黑歷史 扮列車長原來非第一次

台鐵日前有兩名高中生穿著整套台鐵司機員制服，佯裝成見習司機員搭便車，甚至還被導引至駕駛室外，整個過程猶如電影《神鬼交鋒》...

請吃麵反悔...男暴走猛踹街友畫面曝 還賴帳700多元

南投36歲賴姓男子日前到一家麵攤消費，還善心請街友吃麵，後來疑反悔不想請客，竟暴走出腳猛踹街友頭部，直到其他顧客制止、警...

影／廢土溢洩20公尺畫面曝光 砂石車司機下場慘了

新北市泰山區一名林姓司機，今天上午開著載滿廢土的砂石車，行經泰山區新北大道六段與明志路145巷口，疑未關好車斗後門，導致...

警不滿疫情被下封口令「勿跟記者講」 海山分局：絕無隱匿

新北市警海山分局文聖派出所一名警員前天確診新冠肺炎，分局當天依規定匡列、清消，孰料今天有人爆料所長在Line上說「不要提...

影／公親變事主！新北警員排解消費糾紛 反挨告傷害

新北市泰山區1名侯姓女子，日前在超商為了點數過期無法兌換商品和店員爭執，警方獲報有人妨礙店家做生意而前往排解，侯女卻脫口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。