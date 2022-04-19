4年後回到老地方營賭 39歲女組頭又栽了

台北市警方近期獲報，大同區迪化街一處民宅暗藏賭場，經蒐證埋伏，近日上門搜索，當場查獲負責人及賭客等7人，查扣賭資、麻將、抽頭金等證物，詢後依法送辦。

警方調查，59歲林姓女子專門在雙北地區承租民宅，設置流動賭場供賭客行賭，以此牟利；她2018年就曾在大同區經營賭場被逮，但見有利可圖，近月再次回到大同區營賭。

據悉，林女今年2月起以每月1萬6千元價格租下迪化街二段一處民宅，在周邊架設多支監視器把風，透過Line線上挑客後告知時間地點聚賭，單日至少獲利1萬5千元。

民眾上個月向警方檢舉，轄區大同分局警方經蒐證埋伏，4月1日下午突襲搜索，當場查獲林女及賭客等7人，查扣賭資籌碼12萬元、抽頭金、麻將等證物，詢後依賭博罪將林女移送士林地檢署偵辦，其餘賭客依社會秩序維護法裁罰。