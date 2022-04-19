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路人檢舉他騎樓手機看A片傷風敗俗 法院認單純觀看不罰

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中蔡姓男子在咖啡廳騎樓用手機看A片，警方獲報依社會秩序維護法將他移送法院裁罰；但法院查，社維法雖有規定在公眾場所「播放」、「演說」淫詞穢劇可處拘役、罰鍰，但蔡用自己手機看A片僅是單純瀏覽，不構成該法要件，裁定蔡男不罰，可抗告。

台中第四分局移送指出，蔡男去年12月2日早上10點多在某咖啡廳騎樓的座位區，用自己手機公開觀看並播放A片而有妨害善良風俗，員警接獲報案到場當場查獲，蔡男也坦承不諱，依社會秩序維護法將他移送台中地院。

法院指出，社會秩序維護法第82條中，於公共場所或公眾得出入之場所唱演或播放淫詞、穢劇或其他善良風俗之技藝者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

法院也說，根據該法條規範目的，是針對在公共場所或公眾得出入場所，以「直接演唱」或以「視聽、其他器材傳送訊息」的方式，藉聲音或影像而提供公眾直接收聽、收視為目的的放蕩言詞、淫亂猥褻表演。

因此，其性質上應屬營業表演且可供不特定多數人得以共同觀覽者為範疇，客觀構成要件，即以行為人有唱歌、表演，或以有線電、無線電或廣播等，將聲音或影像提供公眾直接收聽收視的方式。

法院認為，蔡男當時在咖啡廳騎樓，使用自己手機點入網站看A片，其行為本質是屬於「單純的瀏覽或觀看」，並非社維法中所述的「演唱」或「播放」行為，難認為有構成該法，警方誤認移送，裁定蔡男不罰。

台中第四分局。記者曾健祐／攝影
台中第四分局。記者曾健祐／攝影

咖啡廳 猥褻

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