影/鋼筋中山高沿路掉毀9車 聯結車司機恐罰1萬8涉公危

楊姓聯結車司機今天清晨載滿車鋼筋條卻未綁牢固，導致鋼筋條沿路掉落在國道一號高速公路，造成後方共9車路過受到波及車損。國道警獲報循線於北市新生公園旁追查到肇事聯結車，帶回查辦，楊男不但得面臨相關賠償，及最高1萬8千元以下罰鍰外，另依公共危險罪嫌送辦。

據了解，楊姓男子（50歲）今天清晨5時40分，駕駛一輛載滿鋼筋條的營半聯結車，從桃園觀音準備到台北市某工地下貨，途中，行經國道1號北向24.8公里，疑因鋼筋條未綁繫牢固，導致部分鋼筋條沿路掉落，造成後方3輛大型車、6輛汽車遭殃，擋風玻璃被砸龜裂、輪胎爆胎，所幸未有人受傷。

國道第一公路警察大隊獲報，立即派遣緩撞車及工務段事故處理小組前往，現場進行交管及路面清除掉落物外，並調閱沿路監視器，鎖定楊男駕駛的聯結車，循線於北市新生公園旁追到肇事聯結車，一併帶回楊男到案說明，楊男除要賠償受損車輛外，依交通管理處罰條例第30條1項2款之規定，恐挨罰3000元以上1萬8000元以下罰鍰，另依公共危險罪嫌送辦。

警方表示，為避免用路人掉落物，造成國道發生嚴重事故，國道警察局針對，裝載貨物超過規定（含長度、寬度、高度及重量）、裝載貨物不穩妥及機件脫落（包括所載貨物滲漏、飛散；載運人客、貨物不穩妥；裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮； 車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落）及輪胎胎紋深度不符合規定等加強取締。