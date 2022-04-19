失智老婦不肯回家 清水警與70歲弟合演戲碼讓她肯回家

一名80多歲失智老婦常幻想被家人傷害，昨天離家，獨自站在超商前許久，台中市清水警分局員警獲報到場聽她說委屈，再通知家人才知她失智情形，員警最後和她70歲弟弟合演戲碼，員警故意在她面前告誡弟弟，「不可再傷害姊姊」，弟弟點頭答應，老婦終於願意和弟弟回家。

住新北市板橋區83歲失智老婦昨天下午，在中市清水區鰲峰路一家超商前站立許久，民眾發現向警方報案，清水警分局清水派出所林靖智獲報後趕到現場，將老婦帶回分局休息。

警員詢問老婦年藉資料時，發現她無法順利應答，由她手提袋中發現有緊急聯絡人資料，經通知住在市清水區老婦70多歲的弟弟到場將老婦帶回家。

警方以為順利找到家人讓老婦迅速回家，没想到，老婦卻向警方表示，被弟弟從樓梯間推倒，造成她身體受傷，還要拿走放在弟弟家中的20多萬存款，請警方要告誡弟弟不可以傷害她，不可以拿走存款。

警方不敢大意，經檢示老婦人身體並無外傷，且行走正常，老婦弟弟到場時，老婦不肯跟她弟弟回家，一定要警方告誡弟弟，無奈下，警方與其弟弟，在她前面演了一場警察嚴厲告誡弟弟的戲碼，這時老婦看了才感謝警方，並答應跟弟弟回家。

老婦弟弟表示，老婦常年獨自居住新北市，膝下無子，幾年前夫婿過世後，開始有失智現象，這幾天姊姊坐車來台中住，昨天下午吵著回新北市，他年邁無法長途開車，無奈只好載姐姐到火車站坐車回新北市，没想到，回家後接到警方電話，趕到警局接姊姊，老婦弟弟表示，姊姊失智後，常說遭家人傷害，造成家人困擾，感謝警方協助。