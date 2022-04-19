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汪星人走丟了飼主求警調監視器 警上網一招尋回愛犬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓女子飼養的馬爾濟斯犬在17日走失，黃女擔心愛犬是遭人抱走，因此通知轄區派出所協助調閱路口監視器，警方一邊調閱監視器，另ㄧ邊也臉書的地方社團，查詢有無拾獲人的訊息，順利在「北屯人大小事」的社團，發現有熱心民眾刊登拾獲犬隻的訊息，經查證後，確認是黃女走失的寵物，順利尋回。

第五警分局四平所警員陳耀一、莊惠雯17日晚間10時許巡邏接獲黃姓女子報案，飼養的愛犬遭人抱走，需要調閱監視器。警方接獲報案立即前往，見黃女心急如焚，表示所飼養的白色馬爾濟斯走失，疑遭陌生人抱走，請警方協助調閱路口監視器影像找尋愛犬。

警方立即調閱路口監視器影像，期間突然靈機一動想到臉書社團中常見有民眾拾獲走失寵物的貼文，趕緊上網搜尋，果真在地方臉書社團「北屯人大小事」中見到迷失狗協尋主人的貼文，文章所張貼的照片與黃女走失的愛犬一模一樣。

警方協助聯繫版主，得知拾得人住家位於北屯區梅川東路附近，版主會先行照料狗等待失主前來認領，狗見主人黃女前來，興奮的直搖尾巴並大聲喊叫，黃女確認是自己的愛犬無誤後，教訓了一下自己的寵物，但還是掩飾不了心中喜悅，向警方表達由衷感謝，順利、快速尋回自己的愛犬。

四平所女警莊惠雯說，因平時也喜歡小狗，見黃女愛犬走失也十分感同身受，所以才靈機一動想到上網搜尋，沒想到就這樣順利找到，讓小狗平安回到主人身邊。

第五警分局提醒，民眾外出散步運動遛狗時，務必將寵物繫上狗繩，以免狗狗失序亂跑走失，以免發生意外。

台中市黃姓女子飼養的馬爾濟斯狗在17日走丟，警方透過網路社團，順利尋回黃女愛犬。圖／第五警分局提供
台中市黃姓女子飼養的馬爾濟斯狗在17日走丟，警方透過網路社團，順利尋回黃女愛犬。圖／第五警分局提供

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