沒油沒錢沒電話 男深夜從桃園推車要回八里警救援

桃園市大園區濱海公路昨天深夜出現一男子推著機車行走，警方巡邏經過發現他不僅機車沒油，身上也沒帶手機、錢包，已推車1個半小時，又累又睏，還要冒著海風走回新北八里家，趕緊下車幫他推到加油站，並代為聯繫家屬，助他順利返家。

蘆竹警分局指出，外社派出所所長石佳育及警員洪竟豪兩人昨天深夜0時30許，巡邏經過蘆竹區濱海路與海湖北路口時，發現一名19歲男子冒著寒冷海風獨自推機車，走在濱海路上，立刻上前關心。

警方了解，男子在中壢區超商工作，晚上下班後沿濱海公路騎車回八里住家，結果騎到大園區時燃油耗盡，不巧的是自己手機、錢包都忘記帶在身上，只好推車回八里，已經走了1個半小時，又累又睏。