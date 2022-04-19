違法開墾罰66萬仍不怕 露營區業者面臨關5年

三峽一名農地地主，前年11月擅自在山坡地開挖，未經合法申請擅自整地、設置貨櫃，新北市農業局前年11月就開罰6萬元，但業者有恃無恐，疫情期間持續施工再遭農業局查獲，去年12月及今年2月兩度開罰30萬元，怎料業者竟持續經營露營區，農業局發現現場水土流失，日前依水保法將業者函送法辦，面臨最高5年徒刑。

近來露營風潮盛行，三峽山區遭不肖業者未經申請擅自在山坡地開挖整地，經市府查獲業者未先擬具水土保持計畫開闢露營區，水土保持法第一次罰6萬，之後兩度開罰最高30萬元，累積裁罰66萬元。今年3月中農業局會同三峽公所巡查，業者仍未改正且違規開挖裸露面有致生水土流失之虞，遂將業者函送地檢署偵辦。

農業局表示，日前農業局查獲三峽區有木里山區有陳姓業者未經申請即違法開挖山坡地，現場未經合法申請擅自整地、設置貨櫃，市府前年11月即開罰6萬元在案並要求業者改正，惟業者變本加厲，趁去年疫情期間持續施工並擴大範圍再遭農業局查獲，現場新增鐵皮屋、棚架、木棧板及水池等設施做露營區使用，違規面積高達1公頃，相當於25個籃球場，違規情節重大。