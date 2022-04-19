乘客檢舉小黃運將是酒駕慣犯 警記下車號攔查果然中
有乘客檢舉高雄53歲陳姓男計程車司機，經常酒後載客，恰巧日前警方執行交通疏導勤務，攔下他，發現酒測值每公升達0.50毫克，警詢後，依公共危險罪嫌移送法辦，另依道路交通管理處罰條例開罰。
湖內警分局湖街派出所日前接獲民眾報案稱，湖內有一名陳姓男計程車司機，經常酒駕開車載客，相當危險；員警獲報後，註記相關車輛資料，並特別留意此車，恰巧員警在4月15日，執行交通疏導勤務時，發現該計程車於湖內區東方路與中山路口停等紅燈，隨即上前攔查。
陳男下車後，渾身散發酒氣，經警方酒測發現，酒測值每公升達0.50毫克；他卻辯稱，昨晚跟好友聚餐，喝了幾杯威士忌，想不到酒精未完全退散，對於自己的疏忽感到懊悔。
警方查詢他並無酒駕前科，詢後，將陳男依公共危險罪嫌移送偵辦，另依道路交通管理處罰條例第35條第1項規定罰款、移置車輛及吊扣牌照。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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