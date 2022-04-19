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高雄詐欺犯深夜到超商借WiFi上網 警意外查出通緝身分

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄32歲葉姓男子涉嫌詐欺罪遭通緝，日前因沒錢繳電話費無網路可用，深夜到仁武區八德南路一家連鎖超商借用Wi-Fi上網，因獨自坐在超商許久，引起巡邏員警注意上前關心，隨後警方查明身分時，赫然發現蔡男是通緝犯，便依法將他逮捕歸案。

仁武警分局澄觀所員警，4月14日凌晨1時5分，巡邏至仁武區八德南路一家連鎖超商時，看到葉男獨自坐在超商外許久未離去，因神情有異，引起警方注意便上前關心。

當時葉男向警方表示，因沒錢繳電話費手機無網路可用，才會大半夜跑到住家附近超商借用Wi-Fi上網。隨後警方要求查驗身分，葉男也相當配合，過程中，警方赫然發現他是通緝犯。

據了解，葉男為高雄楠梓人，平時在工地做粗工維生，日前因販賣存摺涉嫌詐欺遭通緝，自己不知已被通緝，遭警方盤查時，當下相當錯愕；警詢後，將他依法逮捕歸案。

高雄32歲葉姓男子涉嫌詐欺罪遭通緝，因沒錢繳電話費無網路可用，深夜到仁武區八德南路一家連鎖超商借用Wi-Fi上網，遭警盤查身分露餡遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄32歲葉姓男子涉嫌詐欺罪遭通緝，因沒錢繳電話費無網路可用，深夜到仁武區八德南路一家連鎖超商借用Wi-Fi上網，遭警盤查身分露餡遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄32歲葉姓男子涉嫌詐欺罪遭通緝，因沒錢繳電話費無網路可用，深夜到仁武區八德南路一家連鎖超商借用Wi-Fi上網，遭警盤查身分露餡遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄32歲葉姓男子涉嫌詐欺罪遭通緝，因沒錢繳電話費無網路可用，深夜到仁武區八德南路一家連鎖超商借用Wi-Fi上網，遭警盤查身分露餡遭逮。記者陳弘逸／翻攝

通緝 超商 詐欺

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