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消防隊「跳島計畫」救命危心梗患者 他康復贈蛋糕致謝
台南市佳里區65歲陳姓男子日前打羽毛球後突然心肌梗塞發作，經救護車及時送醫獲救，他出院後昨晚到佳里消防分隊贈蛋糕表達感謝，感謝當天出勤的隊員邱上益及張誌峯，與醫院接力搶救，將他從鬼門關前拉回，才有辦法順利康復出院。
消防員表示，陳姓男子當時無力癱坐椅子上，經送醫後，佳里奇美醫院急診室醫師發現病患雖沒胸痛不舒服，但一直冒冷汗，懷疑心肌梗塞，緊急做心電圖檢查，果然發現有心肌梗塞的現象，立即啟動佳里奇美醫院與消防局合作的「跳島計畫」。
這項作法是當消防局載送到院病患疑似有心肌梗塞時，因為佳里奇美沒有心導管室等設備及人員團隊，為了替患者爭取搶救時間，先由急診醫師初步急救，穩定病患生命徵象後，再由原救護車轉送永康奇美心導管室。
消防局長李明峯表示，救護工作與民眾的生命、健康息息相關，成功將患者救活是非常神聖的工作，很感謝救護同仁的辛勞，今後繼續為民眾的健康把關。
市長黃偉哲表示，好的醫療網絡包含院前及院後，每個環節多為市民著想，整個城市就會更安全。尤其大北門地區幅員遼闊，醫療資源相對不足，但是透過消防局、衛生局及佳里奇美醫院的合作，整合奇美醫療體系跨科部的資源，為大北門地區築起一張安全的緊急醫療網。
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