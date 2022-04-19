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通緝犯違規怕被抓 高雄市區跑給警察追 遁入工地仍被逮

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

張姓通緝犯騎機車闖紅燈被警方盯上，但他看到警方上前，不但沒有乖乖停車，還加速逃逸，警方在鼓山巷弄上演「警匪追逐」，後來張男騎到一處死巷，棄車拔腿狂奔，躲入一處建築工地，經工地負責人協助，警順利開門逮到張男。

警方表示，昨天下午5時許，鼓山分局龍華派出所警員黃俊銘、吳軍鋒行經鼓山區慶豐街時，發現兩輛機車闖紅燈左轉，立即趨前攔查。

其中，張姓男子（40歲）轉頭見員警示意停車，不但沒有放慢速度，反而加速在巷弄及街道上竄逃，員警緊隨其後，追逐數分鐘張仍不願停車，最後騎進一條死巷中，沒料張棄車後改奔跑逃逸，迅速跳入菜園再躲到一旁的建築工地中。

「莫走！」尾隨在後的員警眼見張男即將遁逃，在後方快步追緝，也跟著跳入菜園追逐，最後看著張男疑似躲入附近一處建築工地，隨即呼叫線上警力前來支援查緝。

等候支援警力到場後，警方動員逐層搜索工地，最後發現工地2樓一處庫房反鎖，懷疑張男躲在裡面，在工地人員協助下，終於在庫房內逮到張男。

警方調查，張男在今年3月、4月，因涉及詐欺、肇事逃逸，而被高雄地方法院及橋頭地檢署發布通緝，目前在另一處建築工地打零工維生，沒想到因為闖紅燈露餡，全案訊後依法解送至法院、地檢署偵辦，違規部分則開單告發。

張男雖然躲入工地庫房，最後仍難逃法網，只能乖乖就範。記者張議晨/翻攝
張男雖然躲入工地庫房，最後仍難逃法網，只能乖乖就範。記者張議晨/翻攝
張男闖紅燈被警方盯上，他卻不顧警方攔停，在高雄街頭橫衝直撞，不過最後仍被警方逮捕。記者張議晨/翻攝
張男闖紅燈被警方盯上，他卻不顧警方攔停，在高雄街頭橫衝直撞，不過最後仍被警方逮捕。記者張議晨/翻攝
張男雖然躲入工地庫房，最後仍難逃法網，只能乖乖就範。記者張議晨/翻攝
張男雖然躲入工地庫房，最後仍難逃法網，只能乖乖就範。記者張議晨/翻攝

建築 通緝 詐欺

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