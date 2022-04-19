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只買2塊肥皂誆買了1年份 匯款買家差點受騙還好先問警

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市52歲侯姓男子曾透過臉書廣告貼文買了2塊手工肥皂，前晚接獲賣家來電，聲稱侯因匯款操作錯誤，變成分期付款購買1年份的肥皂，需將保證金3萬元先匯入指定帳戶內，再操作自動櫃員機可解除分期付款，侯半信半疑到派出所向員警查詢，才知遭到詐騙

侯本姓男子本月17日晚上9點多到台南市警四分局育平派出所，他表示曾於去年1月，在社群媒體臉書上透過廣告貼文連結購買精品香水手工皂，當時購買2顆手工皂共179元。

侯於今年2月，又收到該賣家寄出的手工皂商品，侯以為是店家寄送錯誤故沒有付款直接請物流公司退貨，今年3月該店家又以同樣的手法寄出商品並要求付款未果。

4月17日晚上8點多，侯接獲賣家來電稱其因操作錯誤，導致分期付款購買1年份的肥皂，現需將保證金3萬元先存入指定帳戶內，再操作自動櫃員機可解除分期付款。

侯志忑不安，到育平派出所詢問員警，員警立即解釋這是詐騙手法，假解除分期付款行騙，隨即向165反詐騙系統查詢犯嫌2筆來電號碼，發現其中1筆電話號碼已遭通報，侯男才確信遭人詐騙，保住3萬元。

台南市侯姓男子遭到分期付款詐騙，警員向他解說詐騙手法。記者黃宣翰／翻攝
台南市侯姓男子遭到分期付款詐騙，警員向他解說詐騙手法。記者黃宣翰／翻攝

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