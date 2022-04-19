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六旬男子網路交辣妹 相約按摩竟得先買遊戲點數
63歲黃姓男子透過網路交友認識暱稱為「茹兒」女子，雙方互加LINE後相約按摩，黃昨晚7點多接獲LINE訊息，茹兒告訴他如不購買遊戲點數就要登門拜訪，讓他嚇出一身冷汗，趕緊到超商買點數，超商店員發現有異報警處理，員警向黃點出這是詐騙集團手法，才讓他保住血汗錢。
台南市民族路某超商店員昨晚7點多發現，有男子欲購買遊戲點數疑似遭詐騙，馬上通報台南市警二分局民權派出所，巡邏員警陳科志、鄭亦晉立即趕到現場，發現63歲黃姓男子日前在LINE上加暱稱為「茹兒」的美女按摩師，雙方相談甚歡，後來與對方約定以GASH遊戲點數3000元為代價約定按摩，若預約按摩也可以有優惠價，並討黃男手機號碼。
黃表示，他給了行動電話號碼不久後，他LINE便接到訊息，「大哥講要傳給你，如果說你拿我們這裏當菜市場，沒有關係，你這支行動電話我會去拜訪你」，聽得他一頭霧水，急忙否認，後該「茹兒」以LINE傳訊息及照片嚇唬黃男，如不依指示購買3000元遊戲點數「賠罪」，就要上門「拜訪」，嚇得急忙到超商買點數。
員警聞言後識破這是詐團慣用手法，詐團常盜用網路美女圖片，在社群網站設假帳號，吸引男客上門，員警並舉出類似案例多方勸導，才讓黃意識到自己險些遭詐，也不再堅持購買點數。
市警二分局表示，民眾勿輕信網路交友資訊，此種詐騙手法是在網路社群放置美女照，並要求加LINE聊天，再以按摩援交名義要求購買遊戲點數，有時還會接到假黑道的嚇唬電話，呼籲民眾應慎防被騙。如遇有可疑狀況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，避免成為詐騙案件的被害人。
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