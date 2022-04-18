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跟騷法6月1日上路 高市警局考選38名家防官派補各分局

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

跟蹤騷擾防制法」預計6月1日上路，若有反覆、持續、與性或性別相關的跟蹤樣態，將被視為犯罪吃上刑責；警政署近日密集舉辦宣導，副署長劉柏良今南下高雄，與高雄市警局舉辦座談，市警局還成立「跟蹤騷擾案件應變小組」，另考選38名家防官，陸續派補各分局，因應新法上路。

跟騷法定義八大跟騷樣態，包含盯梢、要求約會、網路騷擾等，都納入規範，但行為須與「性或性別」有關，足以影響受害者日常生活。違反者最重可處5年徒刑，如攜帶凶器犯罪或違反保護令，且有反覆犯罪之虞，法院得預防性羈押。

距離跟騷法上路實施剩餘不到2個月，高雄市警局展開密集教育訓練，如熟悉受理報案流程等，加強員警對法規熟悉程度，今警政署也在高雄舉辦座談會，由副署長劉柏良主持，劉還在會中針對實際受理同仁，隨機以實務上各種跟蹤騷擾案件為題，讓員警模擬受理程序，考驗第一線執法人員熟悉度。

高雄市警局表示，今年新法上路，局長黃明昭指示成立跟蹤騷擾案件應變小組，另於分局試辦婦幼專責組，加強婦幼及跟蹤騷擾案件控管，評估案件受理效益。

另為補足分局跟蹤騷擾業務人力，今年已預先考選候用家庭暴力防治官38名，依序派補各分局；同時於高雄市婦女權益促進委員會，將跟蹤騷擾防制列為重要議題，配合新法上路，落實性別暴力防治工作，建構友善性別平等環境。

跟騷法即將上路，警政署副署長劉柏良今南下高雄主持巡迴座談會。圖/警方提供
跟騷法即將上路，警政署副署長劉柏良今南下高雄主持巡迴座談會。圖/警方提供
跟騷法即將上路，警政署副署長劉柏良今南下高雄主持巡迴座談會。圖/警方提供
跟騷法即將上路，警政署副署長劉柏良今南下高雄主持巡迴座談會。圖/警方提供

跟蹤騷擾 高雄市 跟騷法

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