聯結車疑天雨路滑翻車 駕駛無呼吸心跳搶救中

花蓮縣壽豐鄉今天傍晚5點多發生交通事故，一名年約63歲的黎姓男子，駕駛1輛聯結車，疑似天雨路滑，行經台11丙線6.4公里處時翻車，整輛車「四輪朝天」，車上載的砂石覆蓋道路。警消獲報緊急前往救援，但黎男傷勢過重，被救出時沒有呼吸心跳，仍在醫院急救，肇事原因尚待警方釐清。

警方表示，今天下午5點16分獲報台11丙線發生車禍，1輛聯結車疑因路面濕滑，不慎翻覆，整輛車不但「倒頭栽」，還打橫佔滿雙線道路面，交通一度阻塞。得知黎男受困其中，消防隊員緊急出動破壞器具將人救出。不過疑似撞擊力道強烈，被救出時人已沒呼吸心跳，也無意識，在醫院急救中。