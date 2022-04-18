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賣淫被抓要求警幫喬罰鍰被拒 應召女踹警車揚言殺警
台北一名張姓女子因與嫖客陳姓男子從事性交易，被轄區警方萬華分局查獲，過程中張女要求警方介入協調陳男繳納罰款被員警拒絕，張心生不滿下，在派出所前飆罵，還用腳踹巡邏車，甚至揚言「殺警」，被員警依妨害公務現行犯逮捕。
據了解，39歲的張女前天晚上9點多，陰雨嫖客陳男從事性交易，被萬華分局龍山派出所員警查獲，以違反社會秩序維護法裁罰6000元。
只是張女開口要求警方介入協調，盼望陳男協助繳納罰款，員警當場拒絕下，張女因此心生不滿，在派出所門口發飆怒罵，直到晚上11點多時，張見到巡邏車經過時還出腳猛踹，導致警車車門凹損，又對下車處理的員警出言辱罵及恐嚇，揚言要殺害員警等語。
張女行為構成妨害公務，因是現行犯，當場被逮，警詢後依妨害公務罪嫌送辦。
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