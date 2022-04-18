聽障男迷途比「往地下走」手勢 警秒懂助他返家
新竹縣一名患有聽障的魏姓男子日前南下高雄找朋友，欲搭車返鄉時，在前鎮區草衙迷路，徬徨無助走進派出所求救，警方以紙筆溝通，發現魏男要去高鐵左營站，於是叫計程車，但魏男卻面有難色，以手比劃「走入地下室」的手勢，警方秒懂原來魏男只是要去捷運站再轉搭高鐵，貼心告知駕駛後，助魏南順利返家。
警方指出，魏姓男子（66歲）15日上午10時許，神情焦慮地走進前鎮警分局草衙派出所，備勤警員陳人誠詢問時，魏男比手畫腳，警方當下得知魏男是聽障人士，於是改以紙筆溝通。
警方發現魏男是新竹人，南下高雄訪友後，準備搭高鐵返回新竹家中，但一時，身上又沒帶手機，於是至派出所請求協助。
警方後來熱心地幫魏男叫計程車，打算請司機將他載往左營高鐵站搭車，但此時魏男又在紙上寫了「草衙」兩字，緊接著用手比了一下「往地下走」的手勢，警方立刻會意過來，原來魏男只是要前往「草衙捷運站」，自己搭捷運再轉搭高鐵。
警方貼心告知小黃運匠，魏男離開前頻頻向警方鞠躬並比出「謝謝」手勢，感謝警方的暖舉。
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