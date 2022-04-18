LINE、IG美女假帳號詐騙單身男 主嫌等人只有20多歲

20歲盧姓男子跟同夥組詐騙集團，在網路上盜取美女圖創立假Instagram帳號，佯裝「精品服飾代理商」，再透過交友軟體找單身男子下手稱「找事業夥伴同時也找另一半」，結合假交友和假投資方式行騙，得手超過百萬元。新北市刑大上月底兵分多路，查獲主嫌盧男共9人，其中盧男等6人罪行重大，遭聲押獲准。

新北市刑大科偵隊今天發布新聞稿表示，今天初獲報，有詐騙集團利用假交友方式，隨機找陌生人攀談，利用各種甜言蜜語鬆懈心房，誘使被害人投資擔任精品服飾代理商後，再一人分飾多角，假扮成買家向被害人訂購大量服飾行騙，詐騙手法十分新穎。

據了解，詐團主嫌盧男等一夥人，年紀均僅20歲左右，看準交友社群軟體商機廣大，從國外進口假精品服飾詐騙，在桃園、新北等地設專櫃據點取信被害人擔任代理商；更誇張的是，若被害人的訂單太少，還會創立更多「假買家」向被害人買貨，以提高詐騙金額。

警方調查，盧男等人自導自演，擔任上游「總代理商」和下游「散戶買家」，一方面用總代理商身分要被害人「先付精品訂金」騙錢，另一方面買家訂貨後則拒不付款，甚至直接消失，致使被害人蒙受巨額損失。目前已有10多人受害，不排除還有更多人。

新北市刑大日前報請檢方偵辦，上月底持票兵分多路逮捕盧男共9人，破獲3處機房，查扣現金15萬元和價值20萬元的假精品服飾，依詐欺等罪嫌送辦。

盧男警詢時否認犯行，辯稱「都是消費糾紛，是公司內部的問題」，但警方蒐證完備，建請檢方羈押後，檢方聲押獲准。