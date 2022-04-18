美福倉儲大火燒出救災難度 桃消防員演練冷凍倉儲搶救

桃園市美福、家樂福物流倉儲大火，引發空汙、廢棄物汙染事件，美福公害更引發民怨，面對先進倉儲火災挑戰，桃園消防局第四大隊今天在龍潭區義美龍潭廠的挑高倉儲廠區，進行「無腳本」火災搶救演練，第四大隊表示，救災演練發現冷凍倉儲庫板悶燒及難破壞特性，呼籲企業新建倉儲廠房就應設防火區或間隔規畫防範。

桃園美福倉儲大火延燒3周，汙染公害事件至今不息，消防局第四大隊模擬倉儲廠房電線走火，造成冷凍倉儲區火災，員工自衛消防編組之外，消防人員面對倉儲區儲存大量可燃性原料及成品、半成品搶救，這項演練針對倉儲廠區大火，面對挑高倉儲樓層，大火蓄積大量濃煙影響消防員判斷，無腳本救災演練新的嘗試。