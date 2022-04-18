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美福倉儲大火燒出救災難度 桃消防員演練冷凍倉儲搶救

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市美福、家樂福物流倉儲大火，引發空汙、廢棄物汙染事件，美福公害更引發民怨，面對先進倉儲火災挑戰，桃園消防局第四大隊今天在龍潭區義美龍潭廠的挑高倉儲廠區，進行「無腳本」火災搶救演練，第四大隊表示，救災演練發現冷凍倉儲庫板悶燒及難破壞特性，呼籲企業新建倉儲廠房就應設防火區或間隔規畫防範。

桃園美福倉儲大火延燒3周，汙染公害事件至今不息，消防局第四大隊模擬倉儲廠房電線走火，造成冷凍倉儲區火災，員工自衛消防編組之外，消防人員面對倉儲區儲存大量可燃性原料及成品、半成品搶救，這項演練針對倉儲廠區大火，面對挑高倉儲樓層，大火蓄積大量濃煙影響消防員判斷，無腳本救災演練新的嘗試。

第四大隊長郭百倫表示，針對面對挑高倉儲樓層大火，廠房冷凍倉儲建築，冷凍倉儲庫板易悶燒及難以破壞特性，消防員須面臨可能需破壞倉儲庫板搶救，加上廠區隔間多，造成救災人員搶救困難，有的廠內存放各類易燃物品燃燒情形，搶救需採取不同搶救作為，透過演練也讓消防員從中學到實際救災現場作為。

桃園市美福倉儲火災引發公害事件 ，消防局第四大隊模擬挑高倉儲廠區火災演練搶救。記者曾增勳／翻攝
桃園市美福倉儲火災引發公害事件 ，消防局第四大隊模擬挑高倉儲廠區火災演練搶救。記者曾增勳／翻攝
桃園市美福倉儲火災引發公害事件 ，消防局第四大隊模擬挑高倉儲廠區火災演練搶救。記者曾增勳／翻攝
桃園市美福倉儲火災引發公害事件 ，消防局第四大隊模擬挑高倉儲廠區火災演練搶救。記者曾增勳／翻攝

桃園 消防員

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