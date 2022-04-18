和女友吵架放火燒她車子 獲原諒復合 法院仍判刑6月

彰化縣張姓男子與女友因感情糾紛而心生不滿，竟在深夜將點燃的衛生紙丟進女友停在三合院的車子內，燒毀其車子，雖女友在案發後仍原諒他，兩人復合，但彰化地方法院仍依公共危險罪，將他判刑6月。

判決書指出，張男（42歲)因與女友吵架後心生不滿，去年2月某日凌晨3時見女友將車子停在三合院前，且未關緊車窗，張男以打火機點燃衛生紙後，自小客車車窗縫隙將點燃的衛生紙丟入，燒毀女友的車，經三合院某住戶返家時發現，車子冒出黑煙，趕緊通報消防局救火撲滅。

警方事後從路口監視器調查發現縱火案是張男所為，將他移送法辦，不過他事後也與女友和解，兩人又復合。

判決指出，張男引燃女友的小客車，若未即時控制、撲滅火勢，恐延燒至附近三合院住宅，危及他人生命、或財產安全，張男不思以理性及平和態度，溝通解決與女友的感情糾紛，竟對女友車子放火，無視於公眾及他人生命、身體、財產安全，對於公共安全已生相當之危害。