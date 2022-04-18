快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

和女友吵架放火燒她車子 獲原諒復合 法院仍判刑6月

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣張姓男子與女友因感情糾紛而心生不滿，竟在深夜將點燃的衛生紙丟進女友停在三合院的車子內，燒毀其車子，雖女友在案發後仍原諒他，兩人復合，但彰化地方法院仍依公共危險罪，將他判刑6月。

判決書指出，張男（42歲)因與女友吵架後心生不滿，去年2月某日凌晨3時見女友將車子停在三合院前，且未關緊車窗，張男以打火機點燃衛生紙後，自小客車車窗縫隙將點燃的衛生紙丟入，燒毀女友的車，經三合院某住戶返家時發現，車子冒出黑煙，趕緊通報消防局救火撲滅。

警方事後從路口監視器調查發現縱火案是張男所為，將他移送法辦，不過他事後也與女友和解，兩人又復合。

判決指出，張男引燃女友的小客車，若未即時控制、撲滅火勢，恐延燒至附近三合院住宅，危及他人生命、或財產安全，張男不思以理性及平和態度，溝通解決與女友的感情糾紛，竟對女友車子放火，無視於公眾及他人生命、身體、財產安全，對於公共安全已生相當之危害。

法官考量張男高中肄業，打零工維生，已離婚的他和前妻各照顧一名小孩，並與雙親同住，依公共危險罪，將他判刑6月，可上訴。

彰化縣張姓男子與女友因感情糾紛而心生不滿，竟在深夜將點燃的衛生紙丟進女友停在三合院的車子內，燒毀其車子，彰化地方法院依公共危險罪，將他判刑6月。圖／聯合報系資料照
彰化縣張姓男子與女友因感情糾紛而心生不滿，竟在深夜將點燃的衛生紙丟進女友停在三合院的車子內，燒毀其車子，彰化地方法院依公共危險罪，將他判刑6月。圖／聯合報系資料照

衛生紙

延伸閱讀

男大生情緒失控打女友 女大生留字條「恐怖情人」求救

男涉傳訊騷擾前女友 竟說「不是你說分就分」遭起訴

女孩每週要求男友幫掏耳 揭露原因後原來與父親有關

傻甜女友祭祖拜錯阿公 他擔心會「跟回家」急求救

相關新聞

賣淫被抓要求警幫喬罰鍰被拒 應召女踹警車揚言殺警

台北一名張姓女子因與嫖客陳姓男子從事性交易，被轄區警方萬華分局查獲，過程中張女要求警方介入協調陳男繳納罰款被員警拒絕，張...

東石鄉煙火公司再傳火警 火煙竄天燃燒面積約25平方公尺

嘉義縣東石鄉永豐煙火公司今天晚間傳火警，起火點位於一處堆放廢棄雜物的鐵皮屋，無人傷亡受困，燃燒面積約25平方公尺，火勢已...

工人騎車抽菸遭警攔查 臉紅辯「喝2罐啤酒而已」

高雄市一名蔡姓工人日前騎車行經新興區一處路口，因邊騎車邊抽菸被巡邏警網發現，警方趨前攔查，發現蔡男臉色紅潤，嘴中散發酒味，懷疑他酒駕，蔡男辯稱當天中午在工地喝了2罐啤...

跟騷法6月1日上路 高市警局考選38名家防官派補各分局

「跟蹤騷擾防制法」預計6月1日上路，若有反覆、持續、與性或性別相關的跟蹤樣態，將被視為犯罪吃上刑責；警政署近日密集舉辦宣...

聯結車疑天雨路滑翻車 駕駛無呼吸心跳搶救中

花蓮縣壽豐鄉今天傍晚5點多發生交通事故，一名年約63歲的黎姓男子，駕駛1輛聯結車，疑似天雨路滑，行經台11丙線6.4公里...

台中太平小貨車翻覆 婦人摔出車外亡

台中市太平區1小貨車下午駛經廍子產業道路時突然翻車；車子翻滾了數圈，後來還翻正，但撞擊力道強，造成駕車的張姓男子和他的同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。