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影／迷失老嫗問可看電視嗎？ 中和警陪返家才知背後有洋蔥

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市中和區一名8旬阿嬤日前深夜迷失街頭，在超商外徘徊，警方獲報將她帶回派出所，聽阿嬤說要看電視，開電視供她觀賞，半小時後協助返家。員警陪同入屋發現，原來阿嬤獨居無人陪伴，且客廳空空的也沒電視，離別前留下派出所電話，告知「有需要可以找我們幫忙」。

新北市警中和分局秀山派出所長陳則佑、警員駱勳成14日深夜11點多，獲報轄內超商疑有迷失老人，趕抵協助。店員跟警方說，「這位阿嬤逗留很久了，這麼晚很擔心才報警」。警方上前關心，發現她疑失智，一時半刻無法回答年籍資料，遂帶回派出所會客室。

警方提供茶水給阿嬤休息，沒想到才剛坐下，她就低聲詢問「我可以看電視嗎？」員警將電視打開讓阿嬤觀賞，並詢問她姓名、住哪裡？

由於警用電腦「Ｍ-Police」用來查詢迷失老人的功能，警政署因故仍未開放使用，所幸員警不斷耐心詢問，終於問出阿嬤叫什麼名字，以及大概地址。

當時夜已深，警方決定開警車載阿嬤回家，下車後逐一逐戶確認阿嬤住哪裡，果然找到阿嬤公寓住家。警方熱心陪同上樓，當下有一位住同棟的女子正好回家，問員警「發生什麼事？」一聽是阿嬤走失，揪心的說「喔...阿嬤好像很常這樣」。

員警開門後發現，家中漆黑無人，且幾乎空無一物，頓時恍然大悟，原來阿嬤在派出所說想看電視，是因為家裡沒有電視，也沒人陪伴，離別前留下派出所電話，說「若有不便，可以打這支電話」，並提醒阿嬤不要走太遠。

中和警方表示，台灣進入高齡化社會，迷失老人日益增加，大家應多關心周遭年長者出入及作息，又許多年長者為獨居老人，需要街坊鄰居留意關心，若發現老人走失，請第一時間向警方求助，才能在最短時間內給予救援，保護安全。

新北市中和警方日前協助一位8旬老人回家，揪心發現原來阿嬤獨居，且家中沒有電視可看。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方日前協助一位8旬老人回家，揪心發現原來阿嬤獨居，且家中沒有電視可看。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方日前協助一位8旬老人回家，揪心發現原來阿嬤獨居，且家中沒有電視可看。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方日前協助一位8旬老人回家，揪心發現原來阿嬤獨居，且家中沒有電視可看。記者翁至成／翻攝

阿嬤 獨居老人

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