金門發生小客車與機車相撞 車輛毀損狂漏油嚇壞民眾
金門車禍頻傳，金城地區環島北路一段120號前路段昨晚發生一起交通事故，一部由黃姓女子駕駛的自小客車由環島北路一段(往金城方向)欲左轉120號，與對向劉姓男子騎乘由環島北路一段往金寧方向直行的普通重型機車發生碰撞，由於雙方車頭嚴重毀損還漏油，民眾急奔向附近加油站借用滅火器防止起火燃燒。
金城分局今天表示，這起車禍發生在昨晚間22時45分許，自小客車與重型機車發生嚴重碰撞，自小客車前面的板金與擋風玻璃整個嚴重破損，機車也撞得「稀巴爛」，駕駛的背部及四肢擦傷，由消防隊送部立金門醫院，初步傷勢並無大礙。雙方駕駛經警方實施酒測，皆未有飲酒情形，至於肇事原因由金城分局釐清中。
警方也透露，這起交通事故造成雙方車頭嚴重毀損，自小客車汽油及水箱水滲漏，現場目擊民眾見情況危急，急奔向附近加油站借用滅火器噴灑，預防車輛起火，但暗夜的事故，也嚇壞周邊住戶。
金城分局表示，依照道路交通安全規則規定，汽車行駛至路口，轉彎車應讓直行車先行；若是無號誌路口，車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行。
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