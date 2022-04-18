3歲童癲癇發作父母卡車陣 桃園警開道護送到院救她一命

新北市一對夫妻昨天帶著3歲女兒到桃園市觀音區探親，返程時女兒突然癲癇發作，父母嚇壞了趕緊開車就醫，中途卻受困車陣中，女童父親見旁邊是派出所，立刻入內請警方協助開道；在員警的幫忙下，一家人僅用12分鐘就抵達醫院，及時救回女童一命。

大園警分局指出，邱姓男子昨天上午11時許慌慌張張走進草漯派出所求助，稱3歲大的女兒突然癲癇發作，身體不停抽搐，夫妻倆心急如焚開車載她送醫，但因路況不熟且遇到塞車，擔心延誤就醫，只好請求警方幫忙開道帶路。

警員涂葰葳、許昱翔見情況緊急，趕緊駕駛巡邏車協助開道，護送女童至衛生福利部桃園醫院新屋分院就醫，員警一路鳴笛、開啟警示燈，讓原本要25分鐘的路程，僅花12分鐘便順利抵達。