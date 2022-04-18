中央大學連爆11起竊案 博士生加入巡查逮竊嫌檢方放了

國立中央大學校園最近頻頻發生竊案，引起學生議論，中壢警方與該校學生組成校園聯防巡守小組佈線，警方今天中午表示，警方3天前逮捕古姓竊嫌涉嫌7起中大校園竊案函辦，未料古男前天下午又偷竊學生背包財物7000多元花用，該校博士生張哲維獲悉，加入巡查邊追邊回報，警方逮捕古嫌移送法辦，古嫌隨即無保飭回，讓警方頭痛，希望協助古男找工作重新做人。

警方調查，古姓男子（45歲）長期無業，今年2至4月間，前往中央大學校內，相繼侵入辦公室等地偷竊7件財物竊案，得手6萬多元花用，校方及學生頻頻報案，警方組成肅竊小組，與該校8名學生及校犬組成校園聯防巡守小組佈線，經調閱監視器比對發現古男涉嫌重大，15日將他依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

未料古男不思悔改，16日再進入中大校園，發現4名學生在場運動運動打球，4人背包放置操場旁，古男見有機可趁偷竊學生背包內的證件及現金7000多元，學生發現失竊報案，警方調閱校園監視器，發現又是古男犯案。

興國派出所長甘博倫表示，警方鎖定古嫌還在校園，出動員警8人，並通知聯防巡守小組學生如看見通報群組，博士生張哲維獲知後，放下研究工作加入巡查，看到古嫌騎U-bike逛校園，張一邊追一邊通報，警方成功逮捕古嫌，查獲學生證件及贓款3800元，連同之前中大7件竊案，古嫌在中大校園總共犯下11件竊案，得手現金6萬9500元。

古男供稱，他長期找不到工作，之前在中大偷竊7起現金財物已花掉，再偷竊學生現金7000多元，已在該校超商吃東西、買東西，只剩下3800元，其他現金都花掉。