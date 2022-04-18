快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央大學連爆11起竊案 博士生加入巡查逮竊嫌檢方放了

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

國立中央大學校園最近頻頻發生竊案，引起學生議論，中壢警方與該校學生組成校園聯防巡守小組佈線，警方今天中午表示，警方3天前逮捕古姓竊嫌涉嫌7起中大校園竊案函辦，未料古男前天下午又偷竊學生背包財物7000多元花用，該校博士生張哲維獲悉，加入巡查邊追邊回報，警方逮捕古嫌移送法辦，古嫌隨即無保飭回，讓警方頭痛，希望協助古男找工作重新做人。

警方調查，古姓男子（45歲）長期無業，今年2至4月間，前往中央大學校內，相繼侵入辦公室等地偷竊7件財物竊案，得手6萬多元花用，校方及學生頻頻報案，警方組成肅竊小組，與該校8名學生及校犬組成校園聯防巡守小組佈線，經調閱監視器比對發現古男涉嫌重大，15日將他依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

未料古男不思悔改，16日再進入中大校園，發現4名學生在場運動運動打球，4人背包放置操場旁，古男見有機可趁偷竊學生背包內的證件及現金7000多元，學生發現失竊報案，警方調閱校園監視器，發現又是古男犯案。

興國派出所長甘博倫表示，警方鎖定古嫌還在校園，出動員警8人，並通知聯防巡守小組學生如看見通報群組，博士生張哲維獲知後，放下研究工作加入巡查，看到古嫌騎U-bike逛校園，張一邊追一邊通報，警方成功逮捕古嫌，查獲學生證件及贓款3800元，連同之前中大7件竊案，古嫌在中大校園總共犯下11件竊案，得手現金6萬9500元。

古男供稱，他長期找不到工作，之前在中大偷竊7起現金財物已花掉，再偷竊學生現金7000多元，已在該校超商吃東西、買東西，只剩下3800元，其他現金都花掉。

警方昨天將古男依偷竊罪嫌移送桃園地檢署偵辦，不料檢方複訊後，因為右男無錢交保，檢方訊後無保飭回，甘博倫表示，古男犯下中大11起竊案件，無保飭回，司法審理程序前，擔心他再獲案，他告訴古男，希望幫古找工作避免再犯，改正過失。

中壢警方與中央大學學生聯防小組合作逮捕古嫌竊嫌（左）。記者曾增勳／翻攝
中壢警方與中央大學學生聯防小組合作逮捕古嫌竊嫌（左）。記者曾增勳／翻攝
中壢興國派出所長甘博倫（左）表揚中央大學博士生張哲維（右）協助追捕校園竊嫌。記者曾增勳／翻攝
中壢興國派出所長甘博倫（左）表揚中央大學博士生張哲維（右）協助追捕校園竊嫌。記者曾增勳／翻攝
中央大學博士生張哲維與校犬協助追查校園竊案嫌犯到案。記者曾增勳／翻攝
中央大學博士生張哲維與校犬協助追查校園竊案嫌犯到案。記者曾增勳／翻攝

偷竊 巡守

延伸閱讀

苗警副分局長轉角遇贓車 守株待兔逮竊嫌

赤腳小偷行竊香油錢 買藍白拖方便「跑路」露餡被逮

遊四四南村包包遭竊 拍照留念時意外與竊嫌合影成鐵證

她不繳分期機車被拖走抵押 竟到派出所誣告偷竊

相關新聞

賣淫被抓要求警幫喬罰鍰被拒 應召女踹警車揚言殺警

台北一名張姓女子因與嫖客陳姓男子從事性交易，被轄區警方萬華分局查獲，過程中張女要求警方介入協調陳男繳納罰款被員警拒絕，張...

東石鄉煙火公司再傳火警 火煙竄天燃燒面積約25平方公尺

嘉義縣東石鄉永豐煙火公司今天晚間傳火警，起火點位於一處堆放廢棄雜物的鐵皮屋，無人傷亡受困，燃燒面積約25平方公尺，火勢已...

工人騎車抽菸遭警攔查 臉紅辯「喝2罐啤酒而已」

高雄市一名蔡姓工人日前騎車行經新興區一處路口，因邊騎車邊抽菸被巡邏警網發現，警方趨前攔查，發現蔡男臉色紅潤，嘴中散發酒味，懷疑他酒駕，蔡男辯稱當天中午在工地喝了2罐啤...

跟騷法6月1日上路 高市警局考選38名家防官派補各分局

「跟蹤騷擾防制法」預計6月1日上路，若有反覆、持續、與性或性別相關的跟蹤樣態，將被視為犯罪吃上刑責；警政署近日密集舉辦宣...

聯結車疑天雨路滑翻車 駕駛無呼吸心跳搶救中

花蓮縣壽豐鄉今天傍晚5點多發生交通事故，一名年約63歲的黎姓男子，駕駛1輛聯結車，疑似天雨路滑，行經台11丙線6.4公里...

台中太平小貨車翻覆 婦人摔出車外亡

台中市太平區1小貨車下午駛經廍子產業道路時突然翻車；車子翻滾了數圈，後來還翻正，但撞擊力道強，造成駕車的張姓男子和他的同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。