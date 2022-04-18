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疫情影響月虧20餘萬 娃娃機店再因違反防疫收3千罰單
42歲賴姓男子因開設夾娃娃機店未依政府防疫措施設置禁止非營業時間進入，被裁罰新台幣3千元，他因未接到處分書不知被裁罰，直到行政執行署新北分署追到娃娃機店通知才知道，本月13日趕緊到新北分署繳清，還向新北分署書記官抱怨去年才因疫情月虧20萬餘元，盼疫情趕快過去。
新北分署指出，政府去年11月2日起公告防疫管制措施，要求夾娃娃機店在晚上0時至上午8時非營業時段，需於出入口設置明顯阻隔設施，並標示禁止進入，賴男因在新北市樹林區開設的夾娃娃機店未做相關設施，被處新台幣3千元罰鍰。
案件因久未繳納移送新北分署執行，新北分署通知賴男到場繳納皆無所獲，清查賴男亦無財產可供執行，執行人員尋覓無果，靈機一動前往夾娃娃機店，恰巧看到店內有人在安裝冷氣，便在夾娃娃機店附近呼喊賴男姓名，果然順利找到賴男並通知他應盡速繳清罰鍰。
賴男接獲通知後，本月13日前往新北分署，向書記官稱他因未住在戶籍地沒收到處分書，更不知道自己因為違反防疫管制被裁罰，並向書記官嘆氣稱去年才因疫情月虧損20萬餘元，今年又遇到疫情再度蔓延，盼疫情可以趕快過去，再見人潮回籠。
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