新北汐止警取締改裝噪音車 1天開30萬元罰單
新北市汐止警方爲防制民眾在深夜時段開改裝車危害公眾安寧，16日深夜協同基隆監理站執行改裝噪音車輛聯合稽查，1天共攔查車輛120輛，告發28件車體違規改裝，通報環保局21輛改裝排氣管車輛，共開出近30萬元罰單，持續維護轄內治安。
汐止警方說，常獲悉民眾反應夜間常有噪音，因此不定期會協同監理機關，針對非法改裝、噪音車主動攔查，今年迄今已通報環保局364件，針對違規改裝如變更頭燈、車身顏色、改裝HID、LED燈泡等違反道交條例第18條，依法告發處新台幣2400元至9600元罰鍰，並責令其檢驗；違反道交條例第16條第1項第2款之規定者，依法告發並處新台幣900元至1800元罰鍰，並責令改正。
警方補充說，有改裝的重機騎士看到警方想規避稽查，輕催油門藉此降低音量，只是經改裝的重機排氣管外觀明顯比原廠的大許多，仍會被攔查檢驗，且沒有張貼環保局合格認證的標章，會被填報查處機動車輛噪音車通報單，移請環保局做後續裁罰。
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