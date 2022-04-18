快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

新北汐止警取締改裝噪音車 1天開30萬元罰單

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市汐止警方爲防制民眾在深夜時段開改裝車危害公眾安寧，16日深夜協同基隆監理站執行改裝噪音車輛聯合稽查，1天共攔查車輛120輛，告發28件車體違規改裝，通報環保局21輛改裝排氣管車輛，共開出近30萬元罰單，持續維護轄內治安。

汐止警方說，常獲悉民眾反應夜間常有噪音，因此不定期會協同監理機關，針對非法改裝、噪音車主動攔查，今年迄今已通報環保局364件，針對違規改裝如變更頭燈、車身顏色、改裝HID、LED燈泡等違反道交條例第18條，依法告發處新台幣2400元至9600元罰鍰，並責令其檢驗；違反道交條例第16條第1項第2款之規定者，依法告發並處新台幣900元至1800元罰鍰，並責令改正。

警方補充說，有改裝的重機騎士看到警方想規避稽查，輕催油門藉此降低音量，只是經改裝的重機排氣管外觀明顯比原廠的大許多，仍會被攔查檢驗，且沒有張貼環保局合格認證的標章，會被填報查處機動車輛噪音車通報單，移請環保局做後續裁罰。

汐止警方攔查到一輛紅牌大型重機違規改裝排氣管。記者翁至成／翻攝
汐止警方攔查到一輛紅牌大型重機違規改裝排氣管。記者翁至成／翻攝
新北市警汐止分局積極執行改裝車稽查勤務。記者翁至成／翻攝
新北市警汐止分局積極執行改裝車稽查勤務。記者翁至成／翻攝
新北市警汐止分局積極執行改裝車稽查勤務。記者翁至成／翻攝
新北市警汐止分局積極執行改裝車稽查勤務。記者翁至成／翻攝

噪音 汐止

延伸閱讀

舊安全帽亂丟被罰1200元 環保局：舊衣回收箱不收垃圾

呂理德拒收美福自救會「腐肉」爆衝突 環保局:已加速清

4月18日至24日 新北市民訪綠博 門票只要100元

新北40萬劑快篩試劑到貨 陸續配發各區衛生所

相關新聞

賣淫被抓要求警幫喬罰鍰被拒 應召女踹警車揚言殺警

台北一名張姓女子因與嫖客陳姓男子從事性交易，被轄區警方萬華分局查獲，過程中張女要求警方介入協調陳男繳納罰款被員警拒絕，張...

東石鄉煙火公司再傳火警 火煙竄天燃燒面積約25平方公尺

嘉義縣東石鄉永豐煙火公司今天晚間傳火警，起火點位於一處堆放廢棄雜物的鐵皮屋，無人傷亡受困，燃燒面積約25平方公尺，火勢已...

工人騎車抽菸遭警攔查 臉紅辯「喝2罐啤酒而已」

高雄市一名蔡姓工人日前騎車行經新興區一處路口，因邊騎車邊抽菸被巡邏警網發現，警方趨前攔查，發現蔡男臉色紅潤，嘴中散發酒味，懷疑他酒駕，蔡男辯稱當天中午在工地喝了2罐啤...

跟騷法6月1日上路 高市警局考選38名家防官派補各分局

「跟蹤騷擾防制法」預計6月1日上路，若有反覆、持續、與性或性別相關的跟蹤樣態，將被視為犯罪吃上刑責；警政署近日密集舉辦宣...

聯結車疑天雨路滑翻車 駕駛無呼吸心跳搶救中

花蓮縣壽豐鄉今天傍晚5點多發生交通事故，一名年約63歲的黎姓男子，駕駛1輛聯結車，疑似天雨路滑，行經台11丙線6.4公里...

台中太平小貨車翻覆 婦人摔出車外亡

台中市太平區1小貨車下午駛經廍子產業道路時突然翻車；車子翻滾了數圈，後來還翻正，但撞擊力道強，造成駕車的張姓男子和他的同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。