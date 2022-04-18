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越女兼差當直播主 賣故鄉化妝品誇大可豐胸...被辦了

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

越南籍一名女子3年前來台當合法製造業技工，為賺更多錢，當起網路直播主，批發故鄉化妝品賣給同鄉，移民署人員網路巡邏發現，越女在臉書或抖音直播賣化妝品，並在文案中宣稱可治黑斑、豐胸等療效，蒐證後將越女移送衛生局及勞工局裁處。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊近期網路巡邏發現，東南亞在台人士常有慣用家鄉化粧品等日常用品需求，因此會在網路向經營社群行銷的同鄉購買，有人為了牟利會批貨轉賣，由於違規化粧品廣告多有誇大不實、宣稱療效情形，高雄市專勤隊於是展開調查。

移民署人員發現3年前來台在製造業當技工的越女小芳，常在臉書直播及抖音等社群軟體推銷故鄉的化粧品，並將誇大豐胸療效的使用前後對照圖及商品宣傳圖卡張貼在臉書，並在化粧品廣告文案中，以越南文字註明有治療黑斑、減肥或豐胸等功效，以原價高約50元價格販售。

精通東南亞語言的專勤隊幹員網路巡邏查獲小芳違反化粧品衛生安全管理法，通知她到案說明；小芳雖是合法工作，但卻未經雇主許可兼差當直播主，另依違反就業服務法移送勞工局裁處，可裁罰3至15萬。

移民署高雄市專勤隊近3個月以來，已查獲移送20餘件相關案件，專勤隊指出，一旦權責機關認定化粧品為醫療效能標示、宣傳或廣告屬實，恐裁處最高500萬元以下罰鍰，呼籲勿以身試法！

移民署高市專勤隊人員查獲越女小芳是合法移工，卻違法兼差當直播主。圖／移民署高雄市專勤隊提供
移民署高市專勤隊人員查獲越女小芳是合法移工，卻違法兼差當直播主。圖／移民署高雄市專勤隊提供
越南女子在網路販售故鄉化妝品給同鄉，貼上誇大豐胸療效的使用前後對照圖圖攬客。圖／移民署高雄市專勤隊提供
越南女子在網路販售故鄉化妝品給同鄉，貼上誇大豐胸療效的使用前後對照圖圖攬客。圖／移民署高雄市專勤隊提供
越女小芳是合法移工，卻違法兼差當直播主，被移民署人員查獲。圖／移民署高雄市專勤隊提供
越女小芳是合法移工，卻違法兼差當直播主，被移民署人員查獲。圖／移民署高雄市專勤隊提供

移民署 直播主 豐胸

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