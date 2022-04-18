舊安全帽亂丟被罰1200元 環保局：舊衣回收箱不收垃圾

連姓男子誤認廢棄安全帽可回收，日前將安全帽放在舊衣回收箱，被縣環保局科技執法拍照調查；池姓婦人疑錯過垃圾車時間，日前騎車載垃圾丟到舊衣回收箱旁人行道，也被科技執法拍照調查；縣環保局表示，今年已查獲19件違規，每案都依廢棄物清理法罰款1200元。

台東縣環保局及台東市公所清潔隊，發現舊衣回收箱經常被堆積垃圾，日前在經常性髒亂點架設縮時攝影機科技執法，查獲19件違規案件，並提醒舊衣回收箱只收舊衣，勿在箱內及周圍隨意棄置廢棄物。

環保局表示，舊衣回收箱僅回收舊衣並不收一般回收物資，但許多民眾常將回收物放在舊衣回收箱，日前就有民眾將廢棄安全帽，放到舊衣回收箱上，事實上安全帽也是垃圾、不回收，環保局不接受他的陳述理由，依法開罰1200元。

環保局指出，為遏止舊衣回收箱內外遭隨意棄置廢棄物的環境污染行為，將不定時在各髒亂點及舊衣回收點，架設縮時攝影機取締，另台東市公所清潔隊檢討改善回收箱設點位置、數量，改善民眾隨意棄置廢棄物行為。