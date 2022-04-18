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舊安全帽亂丟被罰1200元 環保局：舊衣回收箱不收垃圾

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

連姓男子誤認廢棄安全帽可回收，日前將安全帽放在舊衣回收箱，被縣環保局科技執法拍照調查；池姓婦人疑錯過垃圾車時間，日前騎車載垃圾丟到舊衣回收箱旁人行道，也被科技執法拍照調查；縣環保局表示，今年已查獲19件違規，每案都依廢棄物清理法罰款1200元。

台東縣環保局及台東市公所清潔隊，發現舊衣回收箱經常被堆積垃圾，日前在經常性髒亂點架設縮時攝影機科技執法，查獲19件違規案件，並提醒舊衣回收箱只收舊衣，勿在箱內及周圍隨意棄置廢棄物。

環保局表示，舊衣回收箱僅回收舊衣並不收一般回收物資，但許多民眾常將回收物放在舊衣回收箱，日前就有民眾將廢棄安全帽，放到舊衣回收箱上，事實上安全帽也是垃圾、不回收，環保局不接受他的陳述理由，依法開罰1200元。

環保局指出，為遏止舊衣回收箱內外遭隨意棄置廢棄物的環境污染行為，將不定時在各髒亂點及舊衣回收點，架設縮時攝影機取締，另台東市公所清潔隊檢討改善回收箱設點位置、數量，改善民眾隨意棄置廢棄物行為。

環保局也呼籲，請民眾發揮公德心，家裡汰換的舊衣如外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套、西裝等，經過清潔整理仍可使用的衣物才可投入舊衣回收箱，切勿心存僥倖棄置垃圾，若經科技執法拍照舉證，立即調查開罰。

台東縣環保局透過科技執法， 取締民眾在舊衣回收箱旁棄置垃圾。記者卜敏正／翻攝
台東縣環保局透過科技執法， 取締民眾在舊衣回收箱旁棄置垃圾。記者卜敏正／翻攝
台東縣環保局透過科技執法， 取締民眾在舊衣回收箱旁棄置垃圾。記者卜敏正／翻攝
台東縣環保局透過科技執法， 取締民眾在舊衣回收箱旁棄置垃圾。記者卜敏正／翻攝
男子將不要的安全帽放在舊衣回收箱上，被罰1200元。記者卜敏正／翻攝
男子將不要的安全帽放在舊衣回收箱上，被罰1200元。記者卜敏正／翻攝

廢棄物 法拍 台東

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