北市行車糾紛竟成全武行 貨車司機毆騎士遭送辦

台北市市民大道、重慶北路口昨天發生一起行車糾紛打架案，吳姓貨車司機變換車道未注意鄰近機車，遭驚嚇的林姓騎士上前理論卻遭毆打成傷，警方獲報到場處理將吳男依法送辦。

台北市警察局大同分局建成派出所長黃冠希今天對外表示，昨天上午9時許接獲110轉報，指轄內市民大道、重慶北路口發生車禍打架案，立即派員趕赴現場處理，但抵達時現場已無打架狀況。

經調查了解，事發原因為32歲貨車司機吳男行車時變換車道時卻未注意到隔壁車道機車騎士行向，造成29歲機車騎士林男和後座女乘客因此遭驚嚇，氣憤的林男立即追上前爭論，不料吳男下車理論後竟出手毆打林男，造成他臉部、腹部受傷。

騎士林男隨後向警方表示要對吳男提傷害告訴，警方也將吳男帶回派出所製作筆錄，吳男稱是因一時氣憤才出手打人，但深感後悔，全案詢後依法送辦。