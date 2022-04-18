快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

北市行車糾紛竟成全武行 貨車司機毆騎士遭送辦

中央社 / 台北18日電

北市市民大道、重慶北路口昨天發生一起行車糾紛打架案，吳姓貨車司機變換車道未注意鄰近機車，遭驚嚇的林姓騎士上前理論卻遭毆打成傷，警方獲報到場處理將吳男依法送辦。

台北市警察局大同分局建成派出所長黃冠希今天對外表示，昨天上午9時許接獲110轉報，指轄內市民大道、重慶北路口發生車禍打架案，立即派員趕赴現場處理，但抵達時現場已無打架狀況。

經調查了解，事發原因為32歲貨車司機吳男行車時變換車道時卻未注意到隔壁車道機車騎士行向，造成29歲機車騎士林男和後座女乘客因此遭驚嚇，氣憤的林男立即追上前爭論，不料吳男下車理論後竟出手毆打林男，造成他臉部、腹部受傷。

騎士林男隨後向警方表示要對吳男提傷害告訴，警方也將吳男帶回派出所製作筆錄，吳男稱是因一時氣憤才出手打人，但深感後悔，全案詢後依法送辦。

車道 機車騎士 北市

延伸閱讀

北市信義區居家照護里長慌 衛生局：找區長

北市信義區今辦輕症居家照護 里長不清楚：被當白老鼠

染疫官警被查出找傳播妹、上酒店 北市警局：嚴懲不貸

北市敦化國小學生臨時停課至4月25日 家長停班急接送

相關新聞

賣淫被抓要求警幫喬罰鍰被拒 應召女踹警車揚言殺警

台北一名張姓女子因與嫖客陳姓男子從事性交易，被轄區警方萬華分局查獲，過程中張女要求警方介入協調陳男繳納罰款被員警拒絕，張...

東石鄉煙火公司再傳火警 火煙竄天燃燒面積約25平方公尺

嘉義縣東石鄉永豐煙火公司今天晚間傳火警，起火點位於一處堆放廢棄雜物的鐵皮屋，無人傷亡受困，燃燒面積約25平方公尺，火勢已...

工人騎車抽菸遭警攔查 臉紅辯「喝2罐啤酒而已」

高雄市一名蔡姓工人日前騎車行經新興區一處路口，因邊騎車邊抽菸被巡邏警網發現，警方趨前攔查，發現蔡男臉色紅潤，嘴中散發酒味，懷疑他酒駕，蔡男辯稱當天中午在工地喝了2罐啤...

跟騷法6月1日上路 高市警局考選38名家防官派補各分局

「跟蹤騷擾防制法」預計6月1日上路，若有反覆、持續、與性或性別相關的跟蹤樣態，將被視為犯罪吃上刑責；警政署近日密集舉辦宣...

聯結車疑天雨路滑翻車 駕駛無呼吸心跳搶救中

花蓮縣壽豐鄉今天傍晚5點多發生交通事故，一名年約63歲的黎姓男子，駕駛1輛聯結車，疑似天雨路滑，行經台11丙線6.4公里...

台中太平小貨車翻覆 婦人摔出車外亡

台中市太平區1小貨車下午駛經廍子產業道路時突然翻車；車子翻滾了數圈，後來還翻正，但撞擊力道強，造成駕車的張姓男子和他的同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。