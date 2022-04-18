聽新聞
test
0:00 / 0:00
騎車違規被攔查 緊張抖出護身符 警一查是竊盜通緝犯
30歲岳姓男子前晚騎機車沒開大燈，還在騎車時使用手機，被警方攔查開單，岳男緊張心虛，從皮夾內拿出證件時，卻因為手抖，隨身攜帶多年的護身符、身分證掉到地上，警方發現岳男舉止異常，進一步查出他是竊盜通緝犯，失去護身符保護後，被警方逮捕送辦。
苓雅分局成功路派出所員警於4月16日晚間9時許，巡邏經過三多四路與自強三路口時，見岳男騎機車未開車燈及使用手機等交通違規，立刻尾隨攔檢並依規定開單舉發。
岳男疑似擔心自己通緝犯身分曝光，從皮夾內掏出證件時緊張手抖，不小心將隨身攜帶多年的護身符及證件掉落地上，警方發現岳男舉止異常，「怎麼拿個證件都能緊張成這樣？」利用警用小電腦查詢，發現他為高雄地院所發布的竊盜通緝犯。
岳男供稱，他因工作無法請假，才會沒到庭，他有向法院請假，但被院方認為沒有提出暫緩出庭應訊的申請，才沒被准許而發布通緝；但岳遭通緝事實明確，宣告相關權利後將他逮捕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言