騎車違規被攔查 緊張抖出護身符 警一查是竊盜通緝犯

30歲岳姓男子前晚騎機車沒開大燈，還在騎車時使用手機，被警方攔查開單，岳男緊張心虛，從皮夾內拿出證件時，卻因為手抖，隨身攜帶多年的護身符、身分證掉到地上，警方發現岳男舉止異常，進一步查出他是竊盜通緝犯，失去護身符保護後，被警方逮捕送辦。

苓雅分局成功路派出所員警於4月16日晚間9時許，巡邏經過三多四路與自強三路口時，見岳男騎機車未開車燈及使用手機等交通違規，立刻尾隨攔檢並依規定開單舉發。

岳男疑似擔心自己通緝犯身分曝光，從皮夾內掏出證件時緊張手抖，不小心將隨身攜帶多年的護身符及證件掉落地上，警方發現岳男舉止異常，「怎麼拿個證件都能緊張成這樣？」利用警用小電腦查詢，發現他為高雄地院所發布的竊盜通緝犯。