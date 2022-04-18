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病人胸口貼符咒 家屬安撫情緒無效差點延誤就醫
嘉義市有名六旬老翁在家裡胡言亂語不斷咒罵，消防局救護員據報到達現場，發現老翁胸口竟貼著張符咒，家屬才告知貼符咒是為了安撫情緒，但無效。救護員向家屬表示，這種偏方沒根據，家有慢性病患者，應隨時注意其狀況、用藥情形，發現病情惡化時應立即就醫，勿等到病情嚴重才送醫急救。
昨天下午2時40分許，嘉義市消防局接獲報案，在市區芳安路有民眾需要救護車協助，蘭潭分隊即前往救援。救護員抵達時，發現有名年約60歲老翁包著尿布沒有穿褲子，胸前貼著符咒，站在家裡的後院，一直咒罵，還頻頻對著救護員罵三字經。
家屬急忙向救護員道歉並表示，老翁有糖尿病、肝臟疾病，肝指數較高，因未排便，肚子腹水未抽，醫師告知遇到這狀況應住院治療，但是老翁本人不願意，上午開始，情緒不穩定，咒罵一整天，家屬在患者胸口貼上符咒，想安撫情緒，情形一直沒有改善，而且意識狀況越來越差，因此求助119協助送醫。
救護員評估生命徵象，意識有些不大清楚，除了一直胡言亂語咒罵外，生命徵象呈現穩定，因老翁沒有精神病史，隨後在救護員協助護送上救護車送醫診治。
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