21歲男騎士自撞路緣 命喪二重疏洪道

新北市二重疏洪道內昨天發生死亡車禍，21歲楊姓男子騎機車不明原因擦撞路緣自摔，送醫急救仍因顱內出血傷重不治，詳細車禍肇因仍由警方調查中。

這起車禍發生在昨天下午3時40分左右，楊男騎乘機車沿三重區疏洪12路往疏洪5路方向行駛，在一處斑馬線前方，不明原因偏移擦撞路緣自摔，頭部重擊造成顱內出血、意識模糊，救護車送往衛福部台北醫院搶救，當天晚間7時許宣告不治。

事發當時是周日下午，有許多民眾在疏洪道內運動休閒，從斑馬線穿越馬路的行人和自行車很多，警方到場測繪記錄，發現路面與路緣都有很長的刮痕，初步並未查出與他人擦撞，推測是自摔，酒測值0。