躦轎底不成竟朝媽祖鑾轎丟金爐桶 警逮3人送辦
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香17日晚間落幕，今年因應防疫禁止躦轎底，昨晚鑾轎行經大甲市區，有民眾趁著酒意想要躦轎底遭制止後，竟然朝鑾轎扔東西，遭警方帶回依法送辦。
一年一度大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，昨晚媽祖鑾轎回到鎮瀾宮安座後，為9天8夜的活動落幕。今年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫，禁止民眾躦轎底。
台中市政府警察局大甲分局今天指出，昨晚10時40分，鑾轎行經大甲區光明路一家檳榔攤前，負責人34歲的高姓男子趁著酒意硬要躦轎底，遭到轎班人員制止後，他和2名友人持金爐桶、塑膠椅，欲朝著媽祖鑾轎丟擲，但被旁人攔下，金爐桶打翻後，香灰撒滿地，現場引爆推擠衝突。
員警現場制止，將相關3人帶回分局偵訊，調閱影像擴大偵辦，訊後高男等3人依聚眾鬥毆、妨害公務等罪嫌送辦。
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