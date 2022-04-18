拿異物遮住車牌 新北去年罰逾300件

新北市1名小貨車司機日前因在車尾用異物遮蔽車牌，被民眾檢舉遭警方舉發，這名小貨車主不服被檢舉而提起行政訴訟，但經法官檢視相關影像跡證，確有「號牌為他物所遮蔽」違規行為，駁回其訴訟，並依道路交通管理處罰條例第14條第2項第2款裁處6百元。

偶爾可見有車主會用抹布、公仔娃娃、口罩來遮住車牌，以避免交通違規被檢舉，令人感到好奇這樣做沒關係嗎？

新北市交通局日前才收到1名小貨車不服的行政訴訟，此案經過法官檢視，確實有違規行為，要求車處支付罰金600元。

新北市交通事件裁決處統計，新北市2020年汽、機車因「號牌為他物所遮蔽」違規案件計有328件，2021年則有352件。

新北市交通局表示，另外，近2年違反第13條規定「損毀或變造汽車牌照、塗抹污損牌照，或以安裝其他器具之方式，使不能辨認其牌號」裁處新台幣2400元以上、4800元以下罰鍰違規案件共有25件，裁決處呼籲車主或駕駛人應確實遵守汽機車號牌懸掛規定。

新北市交通局裁決處長李忠台表示，依據道路交通安全規則第11條第2項規定，汽車號牌不得變造損毀、塗抹或黏貼其他材料、加裝邊框或霓虹燈、裝置旋轉架、顛倒懸掛或以安裝其他器具方式使他人不能辨認牌號，並不得以他物遮蔽，以造成其他用路人無法辨識或規避交通違規等情形。