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染疫官警被查出找傳播妹、上酒店 北市警局：嚴懲不貸

聯合報 / 記者邱奕能／台北即時報導

新冠疫情升溫，台北市警界目前已有20名官警確診，警局內督察系統查出日前有3名員警到KTV歡唱，找來傳播妹助興，另有染疫員警曾到中山區的酒店飲酒；對此市警局回應，除了針對違紀部分主動調查，絕對嚴懲不貸並追究相關人員考監責任。

日前台北市警局才傳出3名分屬2個刑事單位的員警，3人利用下班時間相約到KTV歡唱，幾天後3人相繼傳出確診，事後警方在進行內部疫調時，他們先是說現場僅有3人唱歌，直到進一步疫調時，才坦承有找來傳播妹。

另一名傳出確診的某市區分局的員警，在疫調時，也先是謊稱跟「酒店上班的室友拿鑰匙」，之後才承認有到中山區林森北路上的酒店喝酒。

對此，北市警局表示，全案當下除針對4名員警違紀染疫部分主動調查外，相關員警也配合衛生單位疫調足跡的調查，將嚴懲不貸並追究相關人員考監責任；另外，對於駐地進行全面清消，相關人員實施篩檢，阻斷任何病毒的傳播途徑，確保員警執勤及訪客民眾的安全無虞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市政府警察局。圖／報系資料照
台北市政府警察局。圖／報系資料照

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