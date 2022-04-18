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台南巡佐鄭嘉德1年尋獲52件 獲頒警政署尋人工作績優警
台南市警五分局巡佐鄭嘉德，去年度尋獲失蹤人口案件52件，成效卓越，榮獲警政署評選為失蹤人口查尋工作績優員警，警政署除將擇日公開表揚外，市警五分局長洪頂力今天贈送尋人工作獎勵品，祝賀、鼓勵。
「人的相處難免有些時候會因觀念的不同或溝通的不良，造成個人逃避離家，甚至衍生自殺輕生等問題。」台南市警五分局防治組巡佐鄭嘉德，對於針對每一件失蹤人口報案的案件，都會相當重視即刻處理，
如遇特殊性及緊急性的案件，鄭嘉德都會以自身經驗親身協助，甚至結合派出所員 警共同防走失、防自殺及協尋，運用調閱路口監視器影像及相關科技功能，全力尋找失蹤者。
尤其針對失散多年，抑或自幼因家庭經濟因素遭父母親送養他人案件，鄭巡佐更是能用心抽絲剝繭各項情資訊息，並親力親為走訪可能獲得協尋人情資處所，一心就是要尋回協尋人口，幫助親屬團聚。
鄭嘉德110年度尋獲失蹤人口案件共計達52件，成效卓越，並榮獲警政署110年度失蹤人口查尋工作績優員警，獲台南市警五分局公開表揚。
分局長洪頂力表示，尋人工作可說是做功德，鄭巡佐不為自己，時時心念需要受幫助的人，隨時以自己之力幫助民眾團聚，值得尊敬。他期許每一名分局員警都能見賢思齊，秉持著同理心，與關懷民眾的熱忱，展現出警察以「溫馨、關懷、為民服務」的良好表現。
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